Развитие сетей: МегаФон провел модернизацию телеком-инфраструктуры в жилых районах Красноярска

MForum.ru
18.04.2023,
МегаФон модернизировал телеком-инфраструктуру в плотно населенных локациях красноярской столицы - Кировском, Центральном и Советском районах. По данным компании, под сеть 4G/LTE задействован диапазона "с высокой проникающей способностью" (можно предположить, что речь идет о диапазоне 900 МГц).
Как заявляет МегаФон, наибольшая сетевая активность наблюдается после 18 часов.
«Развитие связи в Красноярске продолжается и с каждым годом количество “белых пятен” на 4G-карте города уменьшается. Мы закрываем потребности горожан в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. В первом квартале улучшение телеком-инфраструктуры в краевой столице обеспечило более стабильную работу тысяч гаджетов не только в спальных районах города, но также в историческом и деловом центре Красноярска — на проспекте Мира, улицах Карла Маркса, Робеспьера и в других популярных локациях», — комментирует Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.
Как показывают данные компании, около 30% потребляемого абонентами трафика приходится на видеоплатформы, прежде всего, на Youtube, еще до 30% это трафик соцсетей и поисковый трафик браузеров, 8% забирают мессенджеры. Мобильный гейминг - не более 2%.
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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край
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