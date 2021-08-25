Акции: МегаФон предлагает подписку на облачный гейминг со скидками

MForum.ru
25.08.2021,
Операторы не оставляют попыток заработать на облачном гейминге. Шансы для этого, безусловно, есть - некоторых клиентов привлекает возможность играть в современные игры с компьютеров, на которые их нельзя поставить. Да и не только с ПК, но с ноутбуков, планшетов, смартфонов или устройств Android TV. Вдобавок не нужно обновлять драйверы, скачивать обновления, - всем этим занимается провайдер. Единственно, что важно - интернет-доступ должен быть стабильным, а скорость желательна от 25 Мбит/с.
Новую услугу GeForce NOW "МегаФон" предлагает в партнерстве с GFN.RU. Она доступна абонентам тарифной линейки "Без переплат". Для абонентов оператора предлагается, во-первых, промокод, который дает 50% скидки на первые два месяца пользования, а затем еще полгода скидка будет составлять 25%.
В библиотеке сервиса GFN.RU - более 1000 игр для различных платформ.
Интересная статистика - в России число геймеров составляет порядка 50 млн, причем почти у половины (примерно у 20 млн) компьютеры недостаточно мощные, на них не поставить современные игры. Их и рассматривают в качестве потенциальной гигантской базы в GFN.RU и в МегаФон. Пока что база пользователей растет активно - вдвое за последние 2 года, сообщает оператор, не называя абсолютных цифр.
«Абоненты МегаФона уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с GFN.RU и NVIDIA значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Ограничивающий фактор в развитии облачных серверов - задержка распространения сигнала. Физически сервера компании GFN расположены в Москве, чем дальше от Москвы располагается игрок - тем больше может быть задержка.
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теги: телеком облачный гейминг МегаФон GFN.RU
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