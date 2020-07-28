5G: МТС получила первую 5G лицензию в России

MForum.ru

5G: МТС получила первую 5G лицензию в России

28.07.2020, MForum.ru

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Начну с того, что процитирую пресс-релиз, все же значимая новость для российского рынка, хотя переоценивать ее нет смысла.

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Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети «пятого поколения» станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

«Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Для МТС технологии «пятого» поколения — это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей. Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы», — отметил президент МТС Алексей Корня.

В ближайшее время МТС представит на рынок решения для промышленных предприятий с использованием сетей «пятого» поколения. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, в частности:

  • в промышленности — машинное зрение, предиктивная аналитика и цифровые двойники для управления оборудованием;
  • в сельском, лесном хозяйстве и нефтегазовом комплексе — инспектирование инфраструктурных объектов при помощи дронов;
  • в медицине — дистанционные хирургические операции и мониторинг состояния пациентов;
  • в ритейле — цифровые торговые залы и полноформатные биометрические системы оплаты;
  • в логистике — автоматизация складских операций и беспилотное управление автопогрузчиками.

Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25-24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации.

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Как тему комментируют другие операторы:

ВымпелКом

"Получить подобную лицензию, согласно существующему решению ГКРЧ могут все операторы. И неважно, кто первый ее получил. Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения.

Также, это не решает ключевой проблемы развития 5G в России связанной с выделением глобально признанного, гармонизированного спектра частот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц. Выделенный соответствующим решением ГКРЧ для неопределенного круга лиц миллиметровый диапазон (24.25-25.65 ГГц) имеет много ограничений, одно из которых – ограниченное, исключительно точечное покрытие. И даже для этого диапазона условия использования спектра, установленные ГКРЧ, не позволят нормальную коммерческую эксплуатацию сетей 5G.

Надеемся, что подобные шаги операторов еще больше привлекут внимание Государства к необходимости решать системные проблемы, связанные с развитием сетей пятого поколения.

Технически мы готовы к запуску сетей 5G, в частности в крупных городах. «Билайн» тестировал 5G в нескольких опытных зонах, используя сценарии применения как для индустриальных и бизнес-кейсов, так и для массового рынка. Но, ключевой проблемой с которой столкнулись мы и наши коллеги по рынку – невозможность построения экономически эффективных сетей 5G без выделения диапазона 3.4-3.8 ГГц".

МегаФон

"В соответствии с решением ГКРЧ, у операторов есть возможность получить лицензию на развитие сетей 5G в диапазоне 24,25 – 24,65 Ггц, однако получение такой лицензии не означает реального коммерческого запуска 5G в России.

Диапазон дает возможность лишь точечно разворачивать промышленные сети на небольших территориях – до 1-2 км. При этом на рынке сейчас нет необходимого оборудования для создания сетей в этом диапазоне.

Для коммерческого запуска полноценной сети пятого поколения в России необходимо принятие решения по выделению частотного спектра.

Точечно МегаФон уже в течение нескольких лет тестирует технологию 5G. У компании есть постоянно действующие тестовые зоны 5G на Воробьевых горах и в Москва-Сити, а также на территории СПбГУ в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания на примере различных проектов успешно демонстрировала применение 5G в самых разных областях - это облачный гейминг как частный случай реализации пограничных вычислений (Edge Computing), дистанционное УЗИ на базе Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, 5G на угольной шахте в Кемеровской области, VR-трансляция футбольного матча, беспилотный пассажирский шаттл в Казани совместно с КАМАЗом."

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Получение лицензии 5G МТС - это не особо значимый факт. Для пиара годится, но никаких сетей 5G для массового пользования не ждите.

Оформление лицензии МТС - не означает, что тема построения сетей 5G в России сдвинулась с мертвой точки. Операторам по-прежнему не выделены частоты в актуальных для развертывания 5G диапазонах ниже 6 ГГц, прежде всего, в экономически оптимальном для операторов диапазоне 3.5 ГГц.

Также нет правил применения 5G в России, нет множества других нормативных документов, которые должен готовить регулятор - Минцифраз.

Без всей этой работы, которая уже должна была бы быть проделана, получение лицензии сводится по-сути к пиару того или другого оператора.

Максимум, что мы сможем увидеть в ближайшие месяцы - запуск каких-то кейсов на удаленных точках - где-то в карьере или на каком-то заводе. К тому, чем занимаются операторы в передовых странах, где покрытие 5G местами уже сравнимо по охвату населения с покрытием 4G, это отношения не имеет. В России тема 5G по-прежнему застряла на "мертвой точки" из-за позиции и общего отношения властей к этой теме.

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Список запущенных в мире сетей 5G можно посмотреть на MForum. 

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теги: 5G, пятое поколение, лицензии, миллиметровый диапазон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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