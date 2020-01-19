Verizon отказывается от пакетов услуг, чтобы дать абонентам больше свободы

19.01.2020, MForum.ru

Оператор Verizon объявил, что больше не будет предлагать домашнее ТВ и интернет в виде пакетных тарифов, чтобы дать потребителям большую свободу выбора в рамках инициативы, которую в операторе называют Mix & Match.

В рамках пакета Mix & Match клиенты Verizon могут выбирать между тремя уровнями интернет услуг стоимостью от $40 до $80 в месяц, а также пакетами кабельных услуг, предлагаемых или в рамках собственного сервиса Fios компании Verizon, либо в партнерстве с YouTube TV.

Потребители теперь смогут хоть каждый месяц менять набор услуг, тогда как ранее Verizon предлагал одногодичные и двухлетние контракты вместе с пакетами услуг с большой скидкой. Эта практика не нравилась потребителям, поскольку многие хотели бы приобрести услугу интернет-доступа, но не домашнее ТВ. Кроме того, потребителей огорчало то, что цена услуги возрастала после истечения срока действия первоначальных условий.

Mix & Match основывается на стратегии Verizon, подразумевающей адаптацию к изменяющимся привычкам потребителей. Решение вынужденное, в компании фиксировали ежеквартальные сокращения числа пользователей услуг Fios TV, начиная с 2016 года. Это происходило на фоне роста разнообразия потоковых интернет-сервисов, предоставляемых на основе подписки, таких, как Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, которые часто оказывались дешевле, чем традицонные пакеты кабельных операторов.

Многие потребители, особенно молодые, предпочли сделать выбор в пользу стриминговых услуг на базе интернета, а не в пользу кабельного ТВ. Провайдеры домашнего интернета и медиапровайдеры, включая Verizon некоторое время пассивно наблюдали за этим трендом, поскольку пакетирование помогало им предотвратить потери абонентов кабельного ТВ, даже при том, что не отвечало потребностям абонентов. Одновременно в Verizon продумывали, как улучшить свои подписки, налаживали отношения с Disney и Youtube TV, улучшали наполнение Fios TV.

Поскольку операторы мобильной связи все чаще увязывали медийные подписки с услугами подключенности, им следует внимательнее относиться к проблемам, связанным с неудачным пакетированием. Пакетирование это инструмент, который по своей природе способствует медленно окупающимся и до какой-то степени безответственным инвестицям. Эта практика понуждения покупателей покупать вместе две или более услуги, которые им недоступны для поштучной покупки.

Пакеты создают возможность для "прорывов" качественных автономных продуктов, например, Netflix, в случае платного ТВ. И в итоге создается основа для разрушения отрасли, которая какое-то время оставалась изолированной от конкуренции. Хороший пример того, как "не надо", это то, с чем столкнулись в AT&T. Компания инвестировала более $100 млрд в покупку DirecTV и Time Warner для наращивания своих медиа возможностей, но не смогла использовать эти активы в пакетированном виде, не добившись интереса потребителей и роста числа подписок.

Поскольку Verizon сталкивается с похожими проблемами, при оказании услуг для домохозяйств, компания приняла решение о увеличении модульности своих предложений, а также расширяет число сегментов, выходя в виртуальную реальность и в облачный гейминг. Станут ли действия Verizon образцом для всей индустрии мобильной связи? Посмотрим. А пока что мобильные операторы в своей массе продолжают пакетировать услуги мобильного доступа с медийными в надежде привлечь и сохранить мобильных оператора.

Источник: businessinsider.com

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теги: телеком пакетные тарифы маркетинг Verizon США