Тарифы: ВымпелКом рассказал об итогах запуска Тарифа UP

MForum.ru
20.07.2023,
С момента запуска Тарифа UP компанией Вымпелком, прошел год. По данным оператора, число пользователей этим тарифом превысило 3 млн. Более половины из тех, кто пользуется этим тарифом, выбрали в качестве так называемого "аппера", опции, позволяющей настраивать тариф в соответствии со своими потребностями, "дракона Юнга". Не удивительно, поскольку в рамках этой опции абонент получает безлимит на Youtube и дополнительные гигабайты интернета.
Для остальных опций компания не дает данных по долям пользователей. В течение года некоторые абоненты, менее 10% от числа пользователей Тарифа UP, меняли своего "аппера". Всего было примерно 200 тысяч замен. Кроме того, около 10% от числа пользователей зарабатывали внутреннюю валюту, которую можно было потратить на дополнительные пакеты услуг связи.
По случаю годовщины запуска тарифа, Вымпелком предлагает желающим собрать коллекцию брелоков-пуллеров. Один из них можно получить в мобильном приложении, в разделе "Для вас", еще 6 предлагается выиграть, играя в "Городской движ". А в официальной группе билайна ВКонтакте с 21 июля стартует конкурс, 12 победителей которого получат год связи. Для всех, кого интересует история "апперов" компания сняла фильм, посвященный этой теме.
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теги: тарифы ВымпелКом билайн маркетинг
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