Тарифы: Вымпелком предлагает прокачивать апперов, получая суперспособности

26.10.2022, MForum.ru

Тариф UP - тариф-конструктор с возможностями геймификации. ВымпелКом предлагает возможность еще большей "прокачки" возможностей тарифа в обмен на выполнения неких ежедневных заданий. Получая и выполняя задания, можно получать так называемые "соты", а затем менять их на "суперспособности" аппперов. Одна "суперспособность" стоит 100 "сот".

Какие есть суперспособности?

Пчела Базя: +50 ГБ интернета, которыми можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами

Дракон Юнг: +15 ГБ интернета к основному пакету интернета по тарифу.

Кот Пуш: скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и ГБ)

Панда Тапа: +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети

Робот Пинг: Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению

Оплаченная "сотами" суперспособность действует 30 дней после активации. Если отключить аппера, то отключится и суперспособность.

Подробнее - в пресс-релизе билайн

Было бы интересно посмотреть на статистику, особенно на возрастные характеристики пользователей, чтобы понять какую аудиторию привлекли апперы. К сожалению, пока что такую статистику оператор не приводил.

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теги: телеком билайн Вымпелком тарифы тарифы-конструкторы