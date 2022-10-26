Тарифы: Вымпелком предлагает прокачивать апперов, получая суперспособности

MForum.ru
26.10.2022,
Тариф UP - тариф-конструктор с возможностями геймификации. ВымпелКом предлагает возможность еще большей "прокачки" возможностей тарифа в обмен на выполнения неких ежедневных заданий. Получая и выполняя задания, можно получать так называемые "соты", а затем менять их на "суперспособности" аппперов. Одна "суперспособность" стоит 100 "сот".
Какие есть суперспособности?
Оплаченная "сотами" суперспособность действует 30 дней после активации. Если отключить аппера, то отключится и суперспособность.
Подробнее - в пресс-релизе билайн
Было бы интересно посмотреть на статистику, особенно на возрастные характеристики пользователей, чтобы понять какую аудиторию привлекли апперы. К сожалению, пока что такую статистику оператор не приводил.
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теги: телеком билайн Вымпелком тарифы тарифы-конструкторы
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