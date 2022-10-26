Тарифы: Вымпелком предлагает прокачивать апперов, получая суперспособности

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Тарифы: Вымпелком предлагает прокачивать апперов, получая суперспособности

26.10.2022, MForum.ru

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Тариф UP - тариф-конструктор с возможностями геймификации. ВымпелКом предлагает возможность еще большей "прокачки" возможностей тарифа в обмен на выполнения неких ежедневных заданий. Получая и выполняя задания, можно получать так называемые "соты", а затем менять их на "суперспособности" аппперов. Одна "суперспособность" стоит 100 "сот".

 

 

Какие есть суперспособности?

  • Пчела Базя: +50 ГБ интернета, которыми можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё» номерами
  • Дракон Юнг: +15 ГБ интернета к основному пакету интернета по тарифу.
  • Кот Пуш: скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и ГБ)
  • Панда Тапа: +1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети
  • Робот Пинг: Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению

Оплаченная "сотами" суперспособность действует 30 дней после активации. Если отключить аппера, то отключится и суперспособность.

Подробнее - в пресс-релизе билайн

Было бы интересно посмотреть на статистику, особенно на возрастные характеристики пользователей, чтобы понять какую аудиторию привлекли апперы. К сожалению, пока что такую статистику оператор не приводил.

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теги: телеком билайн Вымпелком тарифы тарифы-конструкторы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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20.07. [Новости компаний] Тарифы: Вымпелком представил тариф-конструктор UP / MForum.ru

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