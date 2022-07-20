Тарифы: Вымпелком представил тариф-конструктор UP

MForum.ru
20.07.2022,
Оператор намерен заменить тарифом-конструктором UP основную линейку тарифов. Сделана попытка геймификации тарифа-конструктора - для этого в UP появились персонажи "апперы": пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Такое решение понятно в плане ориентации на детскую и молодежную аудиторию, но речь идет об основной линейке.
Идея тарифа - объединить все лучшее в едином предложении. В частности, объединить продукты, нацеленные на семью и гибкость предыдущего тарифа-конструктора "Твое решение".
Модификаторы - "апперы" позволяют дополнительно донастраивать тариф под свои нужды:
🔸 пчела Базя - позволяет делиться своими минутами и пакетом данных с номерами членов семьи со скидкой 50%;
🔸 дракон Юнг - дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;
🔸 котик Пуш - обещает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна, а также в 1,5 раз больше интернета в роуминге без доплат;
🔸 робот Пинг - дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;
🔸 панда Тапа - обещает защитить от подключения нежелательных подписок и предоставляет скидку 20% на абонплату для клиентов старше 60 лет.
Использование аппера - это выбор преднастроенного варианта тарифа, наиболее подходящего пользователю. При этом можно продолжить настройку тарифа "под себя", добавить гигабайты, минуты, SMS, дополнительные сервисы, причем не только от билайна, но и от партнеров компании.
Каждый из апперов подразумевает 36 вариантов настроек, 5 апперов дают в совокупности 180 вариантов настроек, а с учетом дополнительных опций, выбирать можно из 1000 комбинаций.
В компании собираются и далее проводить трансформацию продуктов билайна, в частности, наращивая список сервисов, которые можно будет подключать в рамках UP, оплачивая их с мобильного счета.
апперы: пчела Базя; робот Пинг, котик Пуш, панда Тапа, дракон Юнг..
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теги: телеком Вымпелком билайн тарифы конструкторы
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