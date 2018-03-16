Тарифы: Билайн запустил обмены минут и SMS на ГБ и обратно

MForum.ru
16.03.2018,
20 марта начнет действовать новая линейка тарифов Билайн “ВСЁмоё!”. Читатели Telegram канала @abloud62 прислали мне данные об этих тарифах (спасибо!), которыми я с вами с удовольствием делюсь.
Когда Tele2 запускал предложение обмена минут на ГБ, меня удивило, что оператор не предложил также обмена SMS на ГБ. Да и то, что такие обмены предлагались по модели билета в один конец, тоже не выглядело удобным. Мало ли как меняются обстоятельства жизни человека.
Заимствуя хорошую идею, в Билайн провели работу над ошибками и теперь намереваются предложить абонентам по-сути тарифы-конструкторы, позволяющие не только выбрать тот или иной пакет, но также и настроить его под себя за счет обменов минут или SMS на гигабайты трафика или наоборот.
Новая линейка начнет действовать с 20 марта 2018 года.
Что же, обмены заметно повышают удобство пользования пакетными тарифами для абонентов, удачные идеи можно и нужно заимствовать.
Обмены не требуют каких-либо доплат, можно менять соотношение минут, SMS и ГБ, пока остатки лимитов вам это позволяют сделать. Курс: 100 минут = 2 ГБ, 300 SMS = 1 ГБ. Каждый раз, когда вы совершили обмен, система настраивается на выбранное вами соотношение параметров и поддерживает его в последующие месяцы, до тех пор, пока абонент не захочет что-то поменять. Это бесплатно и не влияет на размер абонентской платы.
Отмечу, что практически все тарифы, кроме сверхбюджетной “Всёшечки” отличаются большим объемом включенного трафика - от 12 ГБ и до 30-32 ГБ. Это весьма разумно в условиях, когда по факту услуга мобильного ШПД, возможность пользоваться интернет-доступом, где бы вы не находились, становится основной, а возможности звонить и получать SMS - дополнительными услугами.
Приятная новость - сохраняется подход, характерный для тарифных предложений линейки “ВСЁ” Билайн - звонки внутри линейки бесплатны, безлимитны и не расходуют пакет минут.
Разумеется есть и “анлимы” на популярные соцети (жаль без Telegram и Youtube, но с ВК, facebook, Instagram и Одноклассниками), а также онлайн музыка, начиная с “ВСЁмоё 2”. Для этого нужно включить опцию #можноВСЁ. С другой стороны, при таких лимитах трафика, как 12 ГБ и выше, так ли актуальны эти анлимы на отдельные направления?
Приобрести тариф можно в любой точке продаж Билайн, либо перейти на него с вашего текущего тарифа в ЛК, мобильном приложении или с помощью IVR.
Как вам новинка?
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© Алексей Бойко,
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