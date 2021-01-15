5G: Каждый второй австралиец может подключиться к услугам 5G оператора Telstra

MForum.ru

5G: Каждый второй австралиец может подключиться к услугам 5G оператора Telstra

15.01.2021, MForum.ru

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Но пока далеко не все абоненты спешат это сделать. Оператор объявил о том, что его сеть 5G обеспечивает покрытие территории, где проживает половина населения Австралии. Конечно, до какой-то степени это маркетинг, но и доказательно отрицать весьма активную стройку 5G в Австралии вряд ли кто-то решится.

Говоря о маркетинге, я имею в виду то, что высокий уровень урбанизации (>90%) весьма упрощает задачу австралийских операторов. То есть охват половины 25 миллионного населения покрытием 5G, это не столь сложная задача, достаточно обеспечить им Мельбурн и Сидней, добавить Брисбен и Перт и можно смело делать заявления про 50% австралийцев в зоне действия 5G. С другой стороны, при плотности населения порядка 3.2 человека на кв.км никто сплошное покрытие территории строить и не собирается. А в городах, понятное дело, покрытие 5G пока что далеко не сплошное.

Тем не менее, Telstra запустила в Австралии уже более 2650 базовых станций 5G и вхолостую они не работают, покрытие 5G в отдельных районах можно найти более, чем в 100 городах (в Австралии городом считается любой населенный пункт с населением более 1000 человек).

В сети компании зарегистрировано более 750 тысяч терминалов с поддержкой 5G, еженедельно это число растет на несколько тысяч. Однако оператор скромно умалчивает о числе абонентов, которые пользуются 5G. Несмотря на то, что число подключений к мобильным сетям компании насчитывает 19 млн, набор абонентов 5G пока что явно идет не столь высокими темпами. Что не удивительно. Виной тому не только проблемы со скромными связностью и площадью покрытия 5G, но также то, что для пользования 5G абонентам оператора требуется специальные тарифы с 5G, которые обходятся дороже, чем LTE.

Зря маркетологи Telstra решили идти этим путем, впрочем, возможно им виднее - ведь цель оператора, не абстрактное счастье абонентов, а вполне конкретные доходы. Которые пока что и пытаются собирать с тех, кто хочет пользоваться 5G здесь и сейчас. Точнее не здесь, в России, где сети 5G операторы пока что не могут строить из-за отсутствия частот и требований строиться на несуществующем пока что отечественном оборудовании, а там, в Австралии. Так или иначе, но ход выглядит странным, ведь абоненты Австралии сегодня могут только гадать, какой пользовательский опыт они получат, если рискнут перейти на более дорогой тариф. Не всем по душе эти эксперименты за свой счет.

А пока что Telstra обещает довести долю людей, охваченных покрытием 5G до 75% до конца июня 2021 года. И это опять мало что говорит потенциальным пользователям.

Источник: telecoms.com

В Австралии власти создали для операторов весьма благоприятные условия. В частности, 125 МГц в полосе 3.6-3.8 МГц были проданы операторам Dense Air Australia, Mobile JV, Optus Mobile и Telstra. У Telstra в итоге оказалось от 50 МГц до 80 МГц в зависимости от региона в n78 3.5 ГГц - вполне неплохо. С 2021 года можно будет также задействовать диапазон 26 ГГц n258. Также Telstra планирует задействовать для расширения покрытия такие диапазоны как 850 МГц и 900 МГц, что безусловно удешевит строительство покрытия. Поставщики решений - Ericsson и Intel. Сеть 5G запущена в мае 2019 года.

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теги: телеком пятое поколение 5G Австралия Telstra покрытие Ericsson

© Алексей Бойко, MForum.ru

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