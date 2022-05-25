Тарифы: МегаФон предложил школьникам и студентам улучшенный мобильный интернет pre5G без дополнительной оплаты

MForum.ru

Тарифы: МегаФон предложил школьникам и студентам улучшенный мобильный интернет pre5G без дополнительной оплаты

25.05.2022, MForum.ru

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Опция действует с сегодняшнего дня, учащиеся могут бесплатно подключиться к опции pre-5G, в рамках которой МегаФон обещает прирост скоростей вплоть до 50% от доступных обычным пользователям.

 

 

Оператор напоминает, что школьники и студенты уже пользуются льготным предложением оператора - любой из тарифов линейки #БезПереплат учащиеся могут подключить со скидкой 20%. Всем, кто пользуется этой льготой, pre-5G будет подключен автоматически.

«МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», – отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

Самыми активными потребителями мобильного интернета являются школьники и студенты Московского региона, что объясняется большим количеством жителей Москвы и области, на втором месте - Дагестан. Вряд ли речь идет о какой-то особенной любви учащихся из Дагестана к образованию, здесь влияет то, что в республике недостаточно развит фиксированный интернет и мобильный интернет является его вынужденным заместителем. Аналогично, различными комбинациями вкладов этих двух факторов отличаются причины высокого мобильного трафика ШПД в других регионах-чемпионах: в Самарской области, Чечне, Татарстане, Башкортостане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Волгоградской области и в Ингушетии.

С одной стороны, это похоже на меценатство по отношению к учащимся, категории людей, как правило, весьма стесненных в средствах, но при этом являющихся активными пользователями мобильного интернета. Особенно в период подготовки к сдаче экзаменов. С другой стороны, оператор решает задачу активного рекламного продвижения своей услуги pre-5G.

Интересно движение МегаФона в сторону тарификации, основанной на скорости доступа. Идея не новая в мире, но в России она пока что применяется не часто. Сложность с такими тарифами, применительно к операторам мобильной связи вызвана тем, что радиотехнологии редко могут похвастаться гарантированными скоростями. На практике, скорость передачи данных ежесекундно колеблется чуть ли не от нуля и до десятков или сотен мегабит/c. Но даже если говорить о средних скоростях, усредняя колебания пиковых значений, они также могут для одного и того же оператора и абонента, на одном и том же тарифном плане, но в разное время суток и в разных точках отличаться в разы. И если, например, скорость упала до сотен килобайт в секунду, уже не так ощутим прирост на 50%.

Конечно, все операторы большой четверки прилагают усилия к тому, чтобы поддерживать высокие средние скорости и наращивать их. У МегаФона с его богатым ресурсом в диапазоне band 7 и активно внедряющейся поддержкой MIMO и агрегации полос частот в разных диапазонах, есть хороший задел по пропускной способности, чтобы сделать пользовательский опыт pre-5G ощутимо лучшим, чем пользовательский опыт 4G/LTE, который также вполне неплох. Но выигрыш в 50% заставляет задуматься над тем, как, собственно, он может быть организован. И самое простое решение здесь - за счет некоторых ограничений по скорости всех остальных абонентов, не являющихся пользователями pre-5G. Сомнительно, чтобы оператор реализовал свою услуги именно так. Но и маркетинговые объяснения типа "у нас SON, DRX и RCAF" вряд ли могут объяснить такую разницу, тем более, что и другие операторы те или иные ухищрения активно используют. В общем, здесь пока есть некоторая тайна, по крайней мере, для меня. Нельзя исключить того, что новая инициатива, это прежде всего маркетинг и, в меньшей степени, технологическое и частотное превосходство.

Так что инициатива МегаФона возможно не будет скопирована остальными участниками конкурентной борьбы за российский телеком-рынок. Они, скорее, займут выжидательную позицию. Позволит ли это МегаФону привлечь абонентов, которым хочется иметь максимально быстрый мобильный интернет? Не исключено, но если остальные абоненты сочтут, что качество услуги для них деградировало, то возможен некоторый прирост оттока, что сведет полезный выхлоп инициативы к минимуму.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон маркетинг тарифы pre5G

© Алексей Бойко, MForum.ru

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