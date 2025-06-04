Развитие сетей: МегаФон в Омской области - интернет стал быстрее в спальных районах Омска

04.06.2025, MForum.ru

Жители правобережной части Омска в 1q2025 нарастили объем мобильного трафика в 11 раз по сравнению с концом 2024 года. Этому поспособствовали дополнительные БС в спальных районах города, которые развернул МегаФон.

Новая БС развернута в микрорайоне Чередовый, где идет активная жилая застройка. Еще одна БС - на улице Батумская в мкр Московка. Базовые станции работают в "высокочастотных" и в "среднечастотных" диапазонах.

«МегаФон продолжает работы на сети как в черте города, так и за его пределами, чтобы все жители области получали равные цифровые возможности. В целом по Омску скорость передачи данных выросла примерно на 5%, а пиковая скорость выгрузки информации составила до 106 Мбит/с. Это облегчает горожанам организацию рабочих процессов, повышает их эффективность, помогает с выполнением бытовых задач и с решением вопросов образования», – отметил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

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теги: развитие сетей МегаФон Омская область

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