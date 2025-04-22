Развитие сетей: Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт

22.04.2025, MForum.ru

Как сообщает Билайн, в результате проведенных компанией работ, доступ к сети оператора в режиме 4G получили жители 61 небольшого населенного пункта в 23 муниципальных районах Омской области.

Необходимые для этого работы проведены в рамках участия компании Вымпелком в федеральном проекте УЦН, который запущен по инициативе Минцифры. В рамках этого проекта подключения к LTE получают поселки и деревни с населением до 500 человек.

Где конкретно появилось покрытие LTE Билайн в Омской области:

Азовский немецкий национальный р-н: д. Кудук-Чилик, д. Южное, аул Сегизбай, д. Ягодное, д. Бердянка;

Большереченский район: д. Тусказань;

Большеуковский район: с. Белогривка, с. Чернецовка;

Горьковский район: д. Чулино;

Знаменский район: д. Усть-Тамак, с. Качуково, с. Чередово;

Исилькульский район: п. Комсомольский, д. Евсюки, п. Боровое, д. Мясники;

Кормиловский район: д. Спайка;

Марьяновский район: аул Домбай, д. Большая Роща;

Муромцевский район: с. Карбыза, с. Поречье, с. Ушаково;

Называевский район: с. Кисляки, с. Утичье;

Нижнеомский район: п. Лесной;

Нововаршавский район: с. Александровка;

Одесский район: д. Генераловка, д. Тишанка, д. Сарат, д. Песчанка, с. Цветково;

Омский район: д. Березянка, д. Девятериковка, п. Хвойный;

Павлоградский район: д. Липов Кут;

Полтавский район: с. Георгиевка;

Саргатский район: д. Десподзиновка;

Седельниковский район: с. Саратовка, с. Голубовка, с. Новоуйка село, с. Рагозино;

Тарский район: с. Нагорное, с. Егоровка, с. Имшегал, с. Вставское, с. Усть-Тара, д. Курляно-Дубовка;

Тевризский район: с. Екатериновка, д. Ташетканы, с. Иванов Мыс, д. Байбы;

Усть-Ишимский район: с. Слободчики, с. Кайлы, с. Большая Тава;

Черлакский район: д. Первый Шаг, д. Крупское, д. Ольховка, д. Красный Овцевод, д. Малый Атмас, д. Путь Ленина;

Шербакульский район: д. Дубровка.

К сожалению, в сообщении компании нет данных о задействованных частотах или доступных жителям средних скоростях.

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теги: МегаФон развитие сетей Омская область

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