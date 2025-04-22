Развитие сетей: Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт

MForum.ru
22.04.2025,
Как сообщает Билайн, в результате проведенных компанией работ, доступ к сети оператора в режиме 4G получили жители 61 небольшого населенного пункта в 23 муниципальных районах Омской области.
Необходимые для этого работы проведены в рамках участия компании Вымпелком в федеральном проекте УЦН, который запущен по инициативе Минцифры. В рамках этого проекта подключения к LTE получают поселки и деревни с населением до 500 человек.
Где конкретно появилось покрытие LTE Билайн в Омской области:
К сожалению, в сообщении компании нет данных о задействованных частотах или доступных жителям средних скоростях.
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теги: МегаФон развитие сетей Омская область
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