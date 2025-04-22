Развитие сетей: Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в Омской области - к мобильному интернету LTE подключен еще 61 небольшой населенный пункт

22.04.2025, MForum.ru

Как сообщает Билайн, в результате проведенных компанией работ, доступ к сети оператора в режиме 4G получили жители 61 небольшого населенного пункта в 23 муниципальных районах Омской области.

Необходимые для этого работы проведены в рамках участия компании Вымпелком в федеральном проекте УЦН, который запущен по инициативе Минцифры. В рамках этого проекта подключения к LTE получают поселки и деревни с населением до 500 человек.

Где конкретно появилось покрытие LTE Билайн в Омской области:

  • Азовский немецкий национальный р-н: д. Кудук-Чилик, д. Южное, аул Сегизбай, д. Ягодное, д. Бердянка;
  • Большереченский район: д. Тусказань;
  • Большеуковский район: с. Белогривка, с. Чернецовка;
  • Горьковский район: д. Чулино;
  • Знаменский район: д. Усть-Тамак, с. Качуково, с. Чередово;
  • Исилькульский район: п. Комсомольский, д. Евсюки, п. Боровое, д. Мясники;
  • Кормиловский район: д. Спайка;
  • Марьяновский район: аул Домбай, д. Большая Роща;
  • Муромцевский район: с. Карбыза, с. Поречье, с. Ушаково;
  • Называевский район: с. Кисляки, с. Утичье;
  • Нижнеомский район: п. Лесной;
  • Нововаршавский район: с. Александровка;
  • Одесский район: д. Генераловка, д. Тишанка, д. Сарат, д. Песчанка, с. Цветково;
  • Омский район: д. Березянка, д. Девятериковка, п. Хвойный;
  • Павлоградский район: д. Липов Кут;
  • Полтавский район: с. Георгиевка;
  • Саргатский район: д. Десподзиновка;
  • Седельниковский район: с. Саратовка, с. Голубовка, с. Новоуйка село, с. Рагозино;
  • Тарский район: с. Нагорное, с. Егоровка, с. Имшегал, с. Вставское, с. Усть-Тара, д. Курляно-Дубовка;
  • Тевризский район: с. Екатериновка, д. Ташетканы, с. Иванов Мыс, д. Байбы;
  • Усть-Ишимский район: с. Слободчики, с. Кайлы, с. Большая Тава;
  • Черлакский район: д. Первый Шаг, д. Крупское, д. Ольховка, д. Красный Овцевод, д. Малый Атмас, д. Путь Ленина;
  • Шербакульский район: д. Дубровка.

К сожалению, в сообщении компании нет данных о задействованных частотах или доступных жителям средних скоростях.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Омская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

06.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - новые базовые станции появились в селе Азово Азовского немецкого национального района / MForum.ru

21.01. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть в Омске и пригороде / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru

10.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть на въезде в Омск - в районе поселка Черлак / MForum.ru

04.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Омской области - новые базовые станции появились в 6 населенных пунктах Полтавского района / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представлен официально / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K13 с экраном AMOLED 120 Гц и АКБ 7000 мАч / MForum.ru

21.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T оснастят АКБ 6260 мАч и обходной зарядкой / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor X60 GT представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M56 представлен официально / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Realme GT 8 Pro на базе Snapdragon 8 Elite 2 представят в октябре/ноябре / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 13s может появиться в Индии в июне / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Redmi A5 – новое поколение сверхбюджетных смартфонов / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ / MForum.ru

15.04. [Новинки] Компоненты: OmniVision OV50X – сенсор камеры «кинематографического уровня» / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Watch X2 Mini и Enco Free4 представлены официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 4 Pro на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8s и Find X8s+ на базе Dimensity 9400+ представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Find X8 Ultra с улучшенными двумя телеобъективами 50 МП / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Realme Neo 7 Pro с Dimensity 9400e могут представить в мае / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Honor Power / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2025) представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 50s 5G – самый тонкий телефон в Индии с дисплеем AMOLED 144 Гц / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Стильные смарт-часы Huawei Watch Fit 3 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: