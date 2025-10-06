Развитие сетей: МегаФон в Омской области - услугу 4G впервые получили Белоусовка и Чикишево

06.10.2025, MForum.ru

В Белоусовке и Чикишево суммарно проживает менее 500 человек. В этом году деревни стали участниками программы Устранение цифрового неравенства (УЦН 2.0), цель которой - обеспечить малочисленные и отдалённые населённые пункты качественной голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Проект реализуется МегаФоном в партнёрстве с региональным министерством цифрового развития и другими операторами связи.

В таких небольших поселениях услуги сотового оператора особенно нужны, исследования показывают, что потребление услуг связи на базовых станциях проекта УЦН 2.0 на треть выше, чем в среднем по стране.

С момента старта в 2021 году программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в Омской области установлена 151 БС сотовой связи, уточнили в региональном министерстве.

«В сентябре 2025 года сдано телеком-оборудование ещё в двух деревнях Павлоградского и Крутинского районов. Сервисы, которые стали доступны населению, упростили быт и улучшили качество жизни местных жителей. Параллельно с этим мы продолжали работы в рамках собственных программ развития компании. По итогам 3 квартала построили в городе и области свыше 10 объектов связи и модернизировали более 30. Речь идёт об активации дополнительных слоёв LTE и переводе частот третьего поколения в современный стандарт», — заявил директор МегаФона в Омской области Игорь Беззубкин.

