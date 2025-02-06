Развитие сетей: МТС в Омской области - новые базовые станции появились в селе Азово Азовского немецкого национального района

06.02.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что за счет дополнительных базовых станций, развернутых в селе, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20% для более 7 тысяч местных жителей и туристов.

В зону уверенного покрытия модернизированной сети попало село Привальное, которое имеет почти полуторавековую историю и сейчас является неким «пригородом» Азово, а также район улиц Бухгольца, Моцарта и Гёте. Благодаря установке новых базовых станций МТС на этих территориях и в их округе улучшилось покрытие, а также заметно увеличилась скорость мобильного интернета.

«Экскурсии выходного дня и гастротуры в Азово – популярный вид отдыха среди омичей и гостей нашего региона, поэтому нам с было важно обеспечить качественное LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Некрасовка – мы стали первым и единственным оператором связи. Работы по улучшению качества связи ведутся непрерывно, чтобы абоненты МТС из любого уголка нашей губернии могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Азовский район является центром сохранения немецкого языка, культуры, обычаев и традиций российских немцев. В Азово приезжают, чтобы узнать, как жили сибирские первопоселенцы, поближе познакомиться с кухней российских немцев, окунуться в атмосферу национального колорита, а также погрузиться в атмосферу национальных культурных фестивалей и конкурсов.

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теги: МТС Омская область развитие сетей

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