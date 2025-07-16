Развитие сетей: МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах

MForum.ru
16.07.2025,
МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили в общей сложности около 6000 человек в малых и отдаленных населенных пунктах.
В частности, мобильная связь МТС теперь доступна:
В каждом из 16 населенных пунктов перечисленных в списке, живет менее 500 человек. Доступ к мобильной связи и LTE малые населенные пункты получили в рамках программы УЦН нацпроекта Цифровая экономика.
«Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», – комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: Омская область МТС развитие сетей
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