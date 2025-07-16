Развитие сетей: МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах

16.07.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили в общей сложности около 6000 человек в малых и отдаленных населенных пунктах.

В частности, мобильная связь МТС теперь доступна:

деревни Кудряевка и Николайполь Исилькульсткого района,

деревня Меркутлы и село Талбакуль Колосовского района,

деревня Интенис и Карманово Саргатского района,

деревня Утузы и Ураш Тевризского района,

деревня Яготово Большереченского района,

деревня Новооблонь Горьковского района,

деревня Слобода Знаменского района,

деревня Покровка Нижнеомского района,

деревня Бобровка Тарского района,

деревня 1-е Комиссаровское Шербакульского района,

село Никольск Усть-Ишимского района,

аул Кара-Терек Марьяновского района.

В каждом из 16 населенных пунктов перечисленных в списке, живет менее 500 человек. Доступ к мобильной связи и LTE малые населенные пункты получили в рамках программы УЦН нацпроекта Цифровая экономика.

«Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», – комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Омская область МТС развитие сетей

--