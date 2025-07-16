Развитие сетей: МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Омской области - продолжается расширение сети в малых и отдаленных населенных пунктах

16.07.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Омской области. Доступ к мобильному интернету и голосовой связи получили в общей сложности около 6000 человек в малых и отдаленных населенных пунктах.

В частности, мобильная связь МТС теперь доступна:

  • деревни Кудряевка и Николайполь Исилькульсткого района,
  • деревня Меркутлы и село Талбакуль Колосовского района,
  • деревня Интенис и Карманово Саргатского района,
  • деревня Утузы и Ураш Тевризского района,
  • деревня Яготово Большереченского района,
  • деревня Новооблонь Горьковского района,
  • деревня Слобода Знаменского района,
  • деревня Покровка Нижнеомского района,
  • деревня Бобровка Тарского района,
  • деревня 1-е Комиссаровское Шербакульского района,
  • село Никольск Усть-Ишимского района,
  • аул Кара-Терек Марьяновского района.

В каждом из 16 населенных пунктов перечисленных в списке, живет менее 500 человек. Доступ к мобильной связи и LTE малые населенные пункты получили в рамках программы УЦН нацпроекта Цифровая экономика.

«Программа «Устранение цифрового неравенства», в которой участвуют операторы, позволяет приходить даже в такие небольшие населенные пункты и решать социальные задачи для населения», – комментирует директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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теги: Омская область МТС развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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