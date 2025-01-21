Развитие сетей: МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть в Омске и пригороде

MForum.ru
21.01.2025,
МТС модернизировала сеть мобильной связи в Омске и пригородах. Частоты 3G были переиспользованы в сети 4G/LTE оператора, что положительно сказалось на покрытии сети. По данным МТС, скорости мобильного интернета выросли в среднем на 15%.
Модернизация затронула почти 250 базовых станций, сообщает МТС. Оптимизирована нагрузка на телеком-инфраструктуру, выросла зона покрытия LTE, улучшилось покрытие indoor.
«Мы завершили важный проект по переводу частот 2100 МГц в Омске и пригороде. Теперь большинство базовых станций 3G в городе переведены в современный стандарт LTE, что привело к улучшению качества мобильного интернета МТС за счет расширения покрытия и емкости сети. Проще говоря, теперь омичи смогут легко оплачивать покупки с помощью банковской карты в небольших магазинах, которые часто расположены в подвальных и полуподвальных помещениях, — высокое качество сигнала поможет это сделать. А еще благодаря увеличению доступности технологии VoLTE горожане смогут одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: развитие сетей Омская область МТС рефарминг
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