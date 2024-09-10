Развитие сетей: МТС в Омской области - оператор модернизировал сеть на въезде в Омск - в районе поселка Черлак

10.09.2024, MForum.ru

Компания МТС расширила сеть LTE на въезде в Омск, где пересекаются трасса M38 Черлакский тракт и автодорога Р254 Иртыш. Как заявляет МТС, доступные абонентам скорости выросли в среднем на 25%, а пиковые скорости могут достигать 100 Мбит/с. В зоне покрытия - СНТ "Маяк-1", прилегающее к автотрассе.

«Мы регулярно отслеживаем нагрузку на сеть и улучшаем качество связи там, где это необходимо. Наша задача – обеспечить местным жителям, и гостям региона высокий уровень цифрового сервиса, чтобы в любой точке Омской области были всегда доступны госуслуги в электронном виде, онлайн-шопинг и другие цифровые сервисы, без которых уже нельзя представить современную жизнь. Особое внимание уделяем пригороду, так как все больше омичей отдают предпочтение дачной жизни, совмещая ее с удаленной работой и учебой», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Ранее МТС обеспечила доступ к скоростной сети почти в 20 населённых пунктах Омской области, среди которых поселки Чернолучинский и Хвойный Омского района, села Поречье и Ушаково Муромцевского района, села Кайлы и Большая Тава Усть-Ишимского района, а также в ряде других малых населенных пунктах.

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теги: МТС развитие сетей Омская область

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