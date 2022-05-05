Пятое поколение: T-Mobile US усиливает конкуренцию с провайдерами фиксированных беспроводных услуг, используя сеть 5G

05.05.2022, MForum.ru

T-Mobile US усиливает конкуренцию с провайдерами фиксированных беспроводных услуг, используя сеть 5G.

Американский оператор T-Mobile US усиливает конкуренцию с провайдерами домашнего ШПД, предлагая услуги беспроводного высокоскоростного фиксированного ШПД.

Как обычно, T-Mobile US действует жестко и энергично, пообещав возвращать переходящим к ним абонентам комиссию за досрочное расторжение контракта с текущим провайдером, вплоть до $500. Кроме того, желающим будут предоставлен бесплатный 15-дневный пробный период, чтобы оценить качество услуги до того, как будет принято решение о переходе.

Хотя оператор готова предлагать эту услугу в том числе B2B клиентам, но основной фокус сделан на частных клиентов. Цена услуги - $50 в месяц, кому-то это может показаться значительной ценой. Но это до тех пор, пока вы не посмотрите на тарифы операторов фиксированного ШПД США. Средняя стоимость в 2021 году составляла $70 для оптоволоконных подключений, $62 - для кабельных подключений.

Оператор не заявляет, какие скорости доступны в его сети.

Конкуренция безусловно не будет легкой. По итогам 2021 года в США по данным Leichtman Research Group на долю операторов фиксированной связи приходится 96% рынка. За 2021 год операторы фиксированной связи подключили к услугам фиксированного ШПД еще 2,95 млн человек. Это меньше, чем в 2020 году, когда было подключено 4,86 млн. Основная часть этого роста пришлась на крупных кабельных операторов Comcast и Charter.

В T-Mobile US конкуренции не боятся, генеральный директор Майк Зиверт утверждает, что в США клиенты ШПД не удовлетворены качеством предлагаемых им услуг — постоянные дополнительные сборы, скачки цен, обязательные «длинные» контракты, «ужасное обслуживание клиентов».

Это, конечно, лишь маркетинг. На деле, забрать абонентов фиксированного доступа на беспроводную альтернативу будет не так уж просто. Тем не менее, мы видим, что появление 5G сетей дало операторам сотовой связи возможность выйти на рынок FWA со своими предложениями. И они этой возможностью, конечно, попробуют воспользоваться. Для операторов фиксированного доступа времена наступают все более тяжелые. Мало им было «конвергентных услуг», которые могли предлагать многие из операторов сотовой связи. К этому теперь добавляется 5G FWA и FWA на базе низкоорбитальных спутниковых группировок. Это активизирует конкуренцию и можно с уверенностью прогнозировать, как рост числа подключенных клиентов, так и то, что часть новых клиентов будет из числа тех, кто рискнет отказаться от «провода». \\

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теги: пятое поколение T-Mobile US FWA тренды