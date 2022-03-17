Тарифы: МегаФон обещает рост скорости доступа к интернету до 30% для активных абонентов

17.03.2022, MForum.ru

МегаФон включил в премиальные тарифные планы "Максимум", VIP и Премиум опцию "pre-5G", которая обеспечивает повышение доступных скоростей интернета вплоть до 30% по сравнению со значениями, доступными другим пользователям. На других тарифных планах опцию можно приобрести отдельно за 399 рублей в месяц.

Интересный маркетинговый прием, который обеспечит компании дополнительные доходы. МегаФон, располагающий расширенным частотным ресурсом в диапазоне band 7 действительно может обеспечивать скорости выше, чем в среднем по рынку, что и открывает возможности монетизации этого ресурса.

Важно понимать, что потенциал опции pre-5G зависит не только от покупки опции, но и от того терминала, которым располагает пользователь. Важно, чтобы аппарат поддерживал не только все используемые МегаФоном частотные диапазоны, но также и их агрегацию и другие современные технологии. Так что в выигрыше окажутся прежде всего те, кто покупал аппараты недавно, выбирая модели премиального сегмента.

Ухудшится ли качество предоставления услуг у других абонентов. Не должно, кроме того, МегаФон декларирует, что всем абонентам сети обеспечивается "базовое качество мобильного интернета" - средняя скорость скачивания не менее 1 Мбит/c при условии соблюдения ряда дополнительных условий:

В прямой видимости не менее 300 метров есть базовая станция 4G/LTE.

Устройство сертифицировано под приём и передачу данных в сетях 4G/LTE и достаточно производительно.

Абонент не находится в месте массового скопления людей.

Погода и ландшафт не создают дополнительных помех и не мешают радиосигналу.

Скорость замеряется официальным приложением Speedtest

Могут ли повторить ход МегаФона другие операторы? Безусловно могут, и, весьма вероятно, попробуют. Но достичь тех же результатов в виде сравнимых скоростей доступа для "премиальных абонентов", им будет сложнее. Далеко не везде это окажется возможным. Причин, как минимум, две - иной пул частот и менее развитая инфраструктура сети радиодоступа, меньшая доля базовых станций, подключенных по ВОЛС.

В общем, в МегаФон наконец-то нашли дополнительный способ монетизировать частотный ресурс, полученный с покупкой Yota, и свои немалые вложения прежних лет в инфраструктуру сети.

пресс-релиз

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теги: тарифы МегаФон pre-5G маркетинг