Услуги: Абонентам Ростелекома придется платить комиссии за пополнение счетов

01.09.2025, MForum.ru

Не мытьем, так катаньем операторы пытаются повысить свою выручку от основных услуг. Поскольку ФАС не дает повышать тарифы честным и явным образом, в ход идут всякие обходные маневры. Например, операторы начали возвращать давно уже позабытые комиссии за пополнения лицевого счета абонента, огорчая и раздражая абонентов. Пока что не тотально, а за «определенные способы» пополнения, или избирательно – не во всех регионах.

Операторы ссылаются на необходимость компенсировать комиссии, которые банки взимают с них за обработку платежей. Ранее операторы часто покрывали эти расходы сами, но теперь начинают перекладывать их на абонентов. К счастью для абонентов, в соответствии со ст. 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», операторы не могут устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты, если не предоставляют альтернативных бесплатных способов.

Ростелеком с сентября 2025 года может брать комиссию за пополнение счета, если вы абонент в одном из регионов Волги или Дальнего Востока. Кроме случаев, когда пополнение происходит через сайт РТ или через ЛК, или в мобильном приложении, автоплатежом. Основание – обновленная редакция Порядка пополнения лицевого счета абонента. Размер комиссии в документе не указан, ее можно будет увидеть в ЛК или в выставленном счете.

Весьма вероятно, что мы будем наблюдать и другие примеры того, как операторы вводят комиссии за пополнение счета. Общие расходы операторов на инфраструктуру, технологии и соблюдение нормативных требований растут, - в ход неизбежно пойдут «креативные ходы», чтобы компенсировать рост расходов и обойти регулирование тарифов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: услуги Ростелеком комиссии за пополнение лицевого счета

--