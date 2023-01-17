Акции: Еще на год МТС и МТС Банк продлили акцию экономной оплаты связи МТС

17.01.2023, MForum.ru

Многих в декабре огорчила новость, что МТС не будет больше компенсировать высокие банковские комиссии за пополнение счета. Есть альтернатива, можно пополнить счет не только не потеряв часть средств, но, напротив, сэкономив. Сегодня МТС Банк сообщает, что продлил до 31 декабря 2023 года акцию для абонентов МТС - пользователей карты МТС Банка.

Те, кто подключит автоплатеж с карты МТС Банка до 31 декабря 2023 года, смогут в течение 6 месяцев получать, либо кэшбек в размере 15% от каждого автоплатежа (до 150 рублей в месяц);

либо скидку 10% на абонентскую плату и дополнительный кэшбэк 5% от каждого автоплатежа (но не более 100 рублей в месяц).

Обратите внимание, что кэшбэк начисляется на баланс сервиса МТС Cashback не сразу, а лишь в течение 3 дней после списания средств абонента на автоплатеж.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС МТС Банк акции пополнения счета кэшбэк