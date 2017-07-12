Услуги: Tele2 запускает пополнение счета через Apple Pay

MForum.ru
12.07.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности пополнения баланса. Компания реализовала на своем сайте прием платежей с помощью технологии Apple Pay.
Пользователи iPhone, iPad и других устройств Apple теперь могут оплачивать услуги связи Tele2 на сайте оператора через Apple Pay. Владельцам гаджетов Apple достаточно зайти на страницу tele2.ru/payments и выбрать пополнение счета с помощью Apple Pay.
В ближайшее время компания планирует внедрить прием платежей с помощью технологии Apple Pay в личном кабинете и приложении «Мой Tele2». Также Tele2 сделает доступной возможность оплаты мобильного счета для владельцев устройств на операционной системе Android.
Все чаще пользователи выбирают сайт Tele2 для пополнения мобильного счета: с июня 2016 года по июль 2017 года было проведено 5 миллионов транзакций. Доля iPhone в июне 2017 года превысила 10% от всех «умных» телефонов, зарегистрированных в сети Tele2. Число владельцев смартфонов Apple за последний год возросло на 3 п. п.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Tele2 стремится предоставлять своим клиентам современные услуги, которые действительно будут им интересны и полезны. Сейчас мы запускаем на нашем сайте возможность бесконтактной оплаты мобильной связи, что, несомненно, позволит пользователям высокотехнологичного сервиса Apple Pay совершать безопасные мобильные платежи, не требующие ввода данных банковских карт и паролей. Мы уверены, что эта опция будет востребована и упростит процедуру пополнения счета».
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