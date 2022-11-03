Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи

03.11.2022, MForum.ru

Коммерсантъ изучил отчеты о продажах на российском рынке и поделился интересной статистикой по продажам смартфонов.

Объем продаж в 3 квартале сократился на 30% в штучном выражении и на 43% в денежном. Основная причина – отказ от топовых и премиальных устройств в пользу середнячков. Средняя цена смартфона снизилась за 15% и составляет 19,3 тысячи рублей.

Безусловно, сильное влияние оказали санкции – сокращение официальных поставок, ограничения в работе ряда приложений, включая Apple Pay. Также фактором риска является возможность удаленной блокировки устройств, работающих «не на тех рынках».

Впрочем, есть и другая причина – более доступные устройства предлагают набор функций, достаточный для большинства пользователей. Если не брать в расчет престиж бренда и модели – с задачей обеспечения связи и большинства сценариев справляются относительно недорогие устройства, из-за чего у многих возникает резонный вопрос «зачем платить больше?».

Если говорить о долах рынка, то у Samsung и Apple она сократилась примерно в 3 раза – с 30% до 9,9% в первом случае и с 15% до 6% во втором. Лидером российского рынка стал Xiaomi (с суббрендом Poco) – 41,3%, второе место Realme (16,4%). Samsung пока занимает третью строчку списка, но его догоняет Tecno (9,1%). Замыкает первую пятерку – Apple. Максимальный интерес для покупателей на текущий момент представляют смартфоны сегмента 20-35 тыс. рублей.