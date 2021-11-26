Цифры: В МТС подсчитали - каждый третий платеж в России совершается со смартфона

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Цифры: В МТС подсчитали - каждый третий платеж в России совершается со смартфона

26.11.2021, MForum.ru

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Мобильные бесконтактные платежи после появления Apple Pay и Google Pay стали действительно удобным форматом оплаты. Некоторые уже успели забыть, как выглядит их банковская пластиковая карта. Не удивительно, что на сегодня в России ими пользуются для совершения примерно каждого третьего платежа. Анализ данных, позволяет МТС Банку заявить, что за прошедшие 12 месяцев доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам выросла до 31% с 23% годом ранее.

 

Photo by Christiann Koepke on Unsplash

 

Мобильная бесконтактная оплата популярна как в традиционных офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. Денежный оборот к ноябрю 2021 года вырос на 85%, годом раньше рост был 54%. Выросло и число операций - на 66% против 37%.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам составила в октябре 2021 года 31% по сравнению с 23% годом ранее, а доля транзакций – 34% против 25%.Темп прироста практически удвоился и составил по этим показателям 8% и 9% соответственно в сравнении с ростом на 5% и 4% годом ранее.

В онлайне популярность оплаты pay-сервисами несколько ниже - 25% от общего числа транзакций в октябре 2021 года. Увы, не все площадки и приложения поддерживают этот способ оплаты, многие продолжают требовать данные карты, что иногда приводит к отказу от покупки на таком сервисе. Да и там, где pay-сервисы вроде бы поддерживаются, нужно, например, вводить CCV, что не добавляет удобства.

В регионах pay-сервисы популярнее, чем в Москве. Наибольшей популярностью pay-сервисы пользуются в Пензенской области – здесь доля транзакций с помощью бесконтактной оплаты составляет 41% от общего количества карточных платежей, в Чукотском автономном округе и Белгородской области – по 40%. Регионы, где менее всего пользуются pay-сервисами: Хабаровский край – 16%, Еврейская автономная область – 19% и Республика Карелия – 26%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы, которые включают такую экзотику как Mir Pay или Koshelek Pay. Примечательно, что в предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay – пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

Самые популярные платежи у россиян, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре 2021 года 68% транзакций со смартфонов и 57% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 58% и 50%.

Исследование, к сожалению, не затронуло еще один набирающий силу тренд в мобильных платежах - все чаще вместо оплаты перечисленными pay-сервисами, в России пользуются системой быстрых платежей ЦБ. Это более выгодный способ для получателей платежа, поэтому в такси и небольших магазинах все чаще просят оплатить товар или услугу именно так.

пресс-релиз МТС

 

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теги: МТС мобильные платежи бесконтактная оплата Google Pay

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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