Покупка компаний: Финтех - МегаФон завершил сделку по покупке компании ИнПлат

MForum.ru
26.01.2023,
МегаФон завершил покупку компании ИнПлат, специализирующейся в области мобильной коммерции. Благодаря этому МегаФон усилил финтех-направление, оператор как ожидается, предложит абонентам новые услуги.
Как и в случае с покупкой Nexign, ИнПлат принадлежала структурам USM. Можно предположить, что это связано с переориентацией бизнеса г-на Усманова с рынка России на рынок Узбекистана?
МегаФон и без этой покупки активно взаимодействовал с ИнПлат, эта компания обрабатывала 80% потока платежей со счета телефона. История ИнПлат - это более 12 лет работы на российском финтех-рынке, компания традиционно специализируется в области онлайн-платежей в пользу крупных участников рынка электронной коммерции и телеком-операторов.
МегаФон принимает платежи в различных сервисах совместно с ИнПлат. Недавно был внедрен сервис Smart Pay, который позволяет заплатить даже, если на счете абонента не хватает средств - в этом случае недостающие средства списывается с банковской карты абонента.
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теги: МегаФон покупка компаний ИнПлат финтех мобильная коммерция мобильные платежи
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