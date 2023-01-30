Слухи. Купля и продажа компаний: МегаФон тоже готовят к продаже?

30.01.2023, MForum.ru

КоммерсантЪ решил бодро начать телеком-неделю с зажигательных слухов о возможном интересе Ростелеком к приобретению МегаФон у USM Group. Впрочем, есть и другие интересующиеся.

Истинны ли эти слухи - мне неизвестно, но давайте порассуждаем на тему, насколько они могут быть вероятными.

1. Владелец USM Group, как и некоторые другие олигархи, похоже, старается демонстрировать перенос фокуса своих интересов в другие страны мира, в случае с USM - в Узбекистан. Активы в России на сегодня - горячая картошка. В связи с этим намерения продаж российского бизнеса - вынужденные действия.

2. Кроме госструктур выступить в роли покупателей сейчас по сути некому. Либо это должна быть "группа менеджеров" - экран чьих-то интересов, либо в чистом виде государственная или полугосударственная компания.

3. Что еще говорит в пользу достоверности слухов - очевидная накачка МегаФон профильными активами, как Nexign и Инплат. Это поднимает стоимость актива, которая изрядно просела из-за проблем с закупками оборудования и, в целом, в связи с печальными перспективами рынка.

С учетом сказанного выше, слухи предлагаю считать небезосновательными, а перспективы продажи компании - высокими. Интрига остается в том, кто станет покупателем. Если это будет Ростелеком, то для МТС станет принципиально важным купить Вымпелком.

Что эти тренды означают для абонентов? Безусловно и неизбежно: либо рост цен, либо снижение качества услуг, как всегда случается при сокращении конкуренции. Других вариантов пока что не просматривается.

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теги: покупка компаний продажа компаний активы МегаФон слухи