Конспекты: Встреча с топ-менеджментом Билайн по итогам 2020 года. Q&A

18.02.2021, MForum.ru

Сегодня в Москве прошла встреча с топ-менеджерами Билайн, посвященная итогам 2020 года. В ней принимали участие генеральный директор Билайн Александр Торбахов, исполнительный вице-президент, главный финансовый директор Людмила Смирнова, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин. Конспект выступлений можно найти здесь, пресс-релиз по итогам - здесь. А здесь представляю вам конспект сессии вопросов и ответов, которая прошла в завершении встречи топ-менеджеров компании с представителями медиа.

Когда вы планируете достигнуть дна от которого компания сможет оттолкнуться, чтобы пойти вверх? Пока что можно наблюдать, как растет только выручка от передачи данных, а большинство остальных показателей падают. Увидим ли мы перелом в 2021 году?

Александр Торбахов: Дна мы достигли в мае 2020 года по большинству показателей. Это был самый страшный месяц для Билайна, когда проблемы компании сложились с карантином, тогда случилось максимальное падение абонбазы, максимальное падение финансовых показателей, все это негативно отразилось на результатах 2q2020. С тех пор идет прирост по многим показателям, но суммарно мы все еще "в минусах" к 2019 году. Декабрь 2020 года стал первым и единственным месяцем в 2020 году, когда выручка стала выше, чем месячная выручка декабря 2019 года. В январе 2021 года эта ситуация сохранилась. Речь о суммарной выручке с продажами девайсов. Где-то примерно к середине 2021 года по всем показателям, думаю, мы будем выше 2020 года. В этот прогноз не закладывается какое-то кардинальное улучшение ситуации с пандемией/карантином. Если закончатся ограничения на перемещения и все поедут по заграницам, вернутся к активному пользованию роумингом, дела будут чуть лучше.

Выросла выручка от продаж оборудования? Вы стали лучше продавать или снизилась средняя цена продаж?

АТ: Цена не менялась существенным образом. Выросла не только выручка, но и количество штук проданных изделий. У нас изменилась команда, которая отвечает за продажи, за продвижение в электронных каналах. Что мне особенно приятно... Раньше под Новый год, многие операторы, включая Билайн, "баловались" кампаниями. Билайн, в частности, торговал в этот период с отрицательной маржой, этим достигались повышенные показатели продаж. Рекордные для нас продажи декабря 2020 года сделаны с нормальной маржой. Мы не искали компромисса с продажами и избыточной агрессией в ценах. В целом, все что мы сегодня делаем, реставрируем Билайн, все это НЕ связано с агрессией в ценах. Мы считаем, что российский телеком-рынок неразумно дешев и нездоров в этом отношении. Объективно мы сегодня не самый успешный игрок и нам бы как раз пускаться "во все тяжкие". Мы это делать не будем, а будем действовать здоровыми методами, двигаться в сторону здорового состояния.

Расскажите пожалуйста о проекте "Суперсити" в Санкт-Петербурге.

Валерий Шоржин: Про Санкт-Петербург я не упомянул в выступлении, но там также был реализован проект Суперсити. Как и в Московском регионе, это сочетание большой стройки в городе и в Ленобласти, где много курортных зон, дачных поселков, и оптимизации сети. Был развернут SON в Санкт-Петербурге. Прошли рефарминг и оптимизация частотного ресурса. Мы строимся в метро, пока что эта работа не завершена. Мы договорились построить покрытие в метрополитене Санкт-Петербурга "на троих" (Билайн, МТС, Tele2) в режиме шеринга. Мы в рамках этой договоренности строим 2 ветки, МТС строит 2 ветки, Tele2 - одну ветку. Это рациональный подход и сейчас строительство идет полным ходом. У нас в Санкт-Петербурге такая же современная сеть, как в Московском регионе. Со всеми новыми функциональностями, технологиями, возможны пиковые скорости и 200 Мбит/с, и 300 Мбит/c. VoLTE в Ленобласти запустили в феврале 2020 года, сейчас наблюдаем, как стремительно растет число абонентов, пользующихся VoLTE.

Какие планы у компании в отношении VoWi-Fi?

Валерий Шоржин: VoWi-Fi идет у нас следом за VoLTE. Сейчас проводим альфа-тестирование. Понятно, что как и VoLTE эта технология включается в режиме "регион за регионом". Потому что в каждом регионе нам нужно сдавать соответствующие узлы регулятору, проходить приемо-сдаточные испытания. Также ведем активную работу с производителями абонентского оборудования, т.к. многие производители выпускают прошивки под конкретного оператора. Нам, например, важно получить прошивку iPhone, которая поддерживает VoWi-Fi от Билайн.

Какие планы в отношении NB-IoT?

Валерий Шоржин: У нас сейчас технология NB-IoT развернута в ключевых регионах, в 16-ти, если не ошибаюсь. Дальнейшие планы обсуждаем. Эти обсуждения связаны с тем, что в стране по части IoT можно наблюдать различные "движения" по части регуляторики. Как вы знаете, NB-IoT не включили как стандартную технологию для подключения электросчетчиков. Поэтому мы смотрим в том числе на развитие страновой регуляторики. Технологически мы готовы включить поддержку NB-IoT.

Какие планы у Билайн в отношении частных сетей?

Валерий Шоржин: Мы сказали, что позиции Билайн весьма сильны на рынке корпоративных заказчиков. И это правда. В том числе, многие корпоративные заказчики сейчас смотрят в сторону создания и развития своих частных сетей. Мы видим такой тренд по всему миру. Вы знаете, что много частных сетей 5G реализуется в США, например. В GSMA прогнозирует, что 50% value от 5G будет получено в рамках создания и обслуживания корпоративных частных сетей. Массовый сегмент 5G монетизировать значительно сложнее. Поэтому мы активно развиваем тему частных сетей. В том числе выстраиваем эффективные партнерства с производителями и поставщиками вертикальных решений. У нас, например, был проект, когда БЕЛАЗ управляется через сеть 5G. В партнерах была компания Цифра с системой телеуправления. За этой темой есть будущее, поэтому мы в нее активно инвестируем, у нас уже есть коммерческие контракты.

За счет чего произошел рост выручки +3.6% гг в декабре? Не повлияла ли на это сезонность, присущая декабрю?

Людмила Смирнова: Как мы и отметили, основными драйверами роста 4q2020 и декабря, в частности, были наши успехи в сегменте b2b и в сегменте продаж девайсов. Но и наш основной мобильный сегмент в декабре показывал оптимистичную динамику. Так что рост в декабре обеспечен сложением всех частей нашего пирога доходов.

Александр Торбахов: Сезонность равно влияла на результаты декабря и годовой рост в 3.6%. Причем, отмечу, что сравнивается 4q2019 - сезон здорового года и 4q2020 - сезон "больного" года.

eSIM - просьба подробнее рассказать о статусе и планах?

Александр Торбахов: Мы не раскрываем точную цифру наших продаж. Лимиты существовали в рамках пилотного периода. Наши регуляторы переживают, что эта технология может оказаться небезопасной с разных точек зрения. Мы считаем, что полностью электронная технология на порядки надежнее и безопаснее, чем технологии, связанные с физическими SIM, с бумажными договорами. И планомерно работаем с регулятором. Во-первых, имплементировав эту технологию, во-вторых, отрабатывая все возможные риски, которые кто-то себе представляет. Нам кажется, что мы правы, считая эту технологию безопасной во всех смыслах этого слова. Работаем над тем, чтобы пилоты прекратить, лимиты расширить до бесконечности и отдать все на откуп рынку. Думаю, мы не очень далеко от этого момента. Но пока что мы остаемся в периоде пилотного проекта.

По числу подключений - кратный рост, клиенты с удовольствием пользуются этой технологией.

Рефарминг частот 2100 МГц в Москве не привел к ухудшению возможностей голосового общения абонентов с трубками 2G/3G? Планируется ли этот опыт использовать в других регионах?

Валерий Шоржин: С Московским регионом нам повезло, поскольку здесь для 3G есть еще диапазон 900 МГц в котором у нас почти 10 МГц непрерывного диапазона. Его достаточно, чтобы обслужить трафик всех абонентов, которые пользуются аппаратами 3G. А также для M2M применений, где также остаются модули и другие устройства, работающие по 3G. Конечно, пришлось инвестировать в постройку ряда базовых станций в 900 МГц. Так что в Московском регионе проблем с рефармингом диапазона 2100 МГц не испытываем.

Александр Торбахов: В других регионах планируем идти тем же путем, то есть рефармить 2100 МГц и другие доступные диапазоны под 4G/LTE, и наращивать "поддерживающий 3G" слой сети.

Предполагает ли компания более активно участвовать в конкуренции на рынке фиксированного доступа?

Александр Торбахов: Предполагаем активное развитие. Способ этого активного развития вам пока что раскрыть не могу. Как только формальные решения будут зафиксированы, мы вам о них немедленно расскажем. Будет очень активное движение в развитие этого сегмента. Мы верим, что развитие конвергентного направления востребовано клиентами как розничного, так и корпоративного типа. Так что мы никоим образом в дальнейшем не планируем выход из фиксированного сегмента, будет активно его развивать, активнее, чем сегодня его развиваем.

Несмотря на улучшение, 47% это огромный показатель годового оттока. На 7% - 10% выше, чем у конкурентов. В основном это происходит из-за некачественных продаж SIM-карт, которые затем выбрасываются чуть ли не сразу после приобретения. И так уже много лет. Собираетесь ли вы переломить этот тренд и быть хотя бы как конкуренты? Хотя и у них высокий отток, если сравнивать, например, с европейскими операторами. Может ли это произойти уже в 2021 году?

Александр Торбахов: Как человеку недолгое время работающему в телекоме, мне до сих пор режут ухо слова "продажа" и "отток". Потому что в какой-то части "продажи" и "отток" таковыми не являются, т.к. за ними просто нет никаких реальных клиентов. В различных каналах у нас, к сожалению, различное качество клиентов. Если посмотреть на ежегодный рынок продаж SIM-карт, то он по размеру сопоставим с общим числом населения страны, что противоречит здравому смыслу. Каждый из нас знает из собственной жизни, из жизни людей, которые нас окружают, что номера мобильной связи все мы меняем крайне редко. Никакого объема в размере населения России нет и рядом. В этом плане телеком-рынок по-прежнему "болеет", но выздоравливает. Участники рынка, которые этим занимались годами, признаемся, с подачи операторов, сейчас постепенно уходят на второй план. В целом рынок постепенно оздоравливается. Я бы не сказал, что в этом плане у Билайна есть какие-то особенность, что ситуация заметно хуже, чем у других операторов, примерно у всех одно и то же. Мы нацелены на клиента, на настоящего клиента. А не на какую-то SIM-карту, которую где-то выбросили. Поэтому будем двигаться дальше по снижению показателя оттока. Вряд ли эта проблема окончательно уйдет за 2021 год, но за несколько лет мы эту проблему решим.

Планируется ли дальнейшее сокращение розницы в 2021 году?

Александр Торбахов: Планируется небольшая оптимизация, но уже не теми темпами, что были в 2020 году. Пока что мы думаем, что розничная сеть будет чуть-чуть сокращаться, а значение цифровых каналов продаж будет существенно расти. Но если будем видеть, что в каких-то точках присутствия мы неправильно отсутствуем, там будем и открывать салоны. Какой-то догматичной позиции не придерживаемся.

Роль розницы меняется, все больше простых сервисных операций уходит в онлайн. А в физические точки присутствия оператора люди обращаются за все более сложными консультациями, за выбором девайса, например. Каждый канал все более начинает специфицироваться на том, что другой канал делает хуже.



Правда ли, что Tele2 обогнал Вымпелком по абонентской базе?

Александр Торбахов: Мы традиционно не комментируем слухи и сплетни, мы комментируем официальную отчетность. В официальной отчетности ничего подобного мы не видели.

Удалось ли сэкономить за счет отказа от аутсорсинга? Какие у компании планы по CAPEX на следующий год?

Валерий Шоржин: Проект перехода к инсорсингу это не проект экономии. Сэкономили в предыдущий раз, когда отдали на аутсорсинг, отрезав "по-живому". Мы стремились к тому, чтобы проект инсорсинга был бы для нас в "зеленом нуле". Мы даже чуть проинвестировали в закупку нового более современного оборудования для тех людей, которые к нам приходят. Но этот проект не про экономию. Он про скорость, про возможность строить больше, про возможность быстрее чинить проблемы клиентов, а не про снижение затрат.

Людмила Смирнова: Мы говорим не про экономию, а про положительный бизнес-кейс. Для нас инсорсинг это возможность повысить удовлетворенность нашей абонентской базы. Другое дело, что это может дать рост выручки.

Про CAPEX. Мы в 2020 году показали исторически один из самых высоких уровней вложения в 2020 году, 27% от нашей выручки или 74 млрд рублей. Наши планы на 2021 год - не скромнее. Наоборот, темпы строительства и объемы инвестиций в 2021 году планируем еще более увеличить. Но наш CAPEX это не только мобильная сеть, это также строительство фиксированной сети. Это также продолжение инвестиций в нашу IT инфраструктуру. Фактически по всем нашим направлениям мы продолжаем активные инвестиции в 2021 году для того, чтобы ускорить разворот компании.



Какая доля продаж смартфонов пришлась на интернет в 2020 году? Сколько было в 2019 году?

Александр Торбахов: В динамике этот показатель год к году не скажу. Но отмечу, что прирост существенный. Подсчеты затрудняет то, что каналы смешанные, например, клиент может сделать заказ онлайн, но прийти забирать покупку в салон. Если все направления считать, то есть онлайн с доставкой, онлайн с пикапом, есть существенный рост. Не удивительно, ведь это в целом рост рынка. Клиенты ищут удобства, а телефоны и смартфоны это тот товар, который удобно выбирать в интернете.

Ваши коллеги по рынку с разной степенью интенсивности пытались зайти на рынок устройств для дома. У кого-то колонка с голосовым помощником, у кого-то наборы устройств для "умного дома". Вы за год представили только ТВ-приставку. Планируете ли что-то предложить абонентам в этой сфере?

Александр Торбахов: Если кратко, то да, планируем. Пока что наверное не будем заниматься самостоятельной разработкой девайсов, но в партнерстве с производителями будем заниматься, будем делать, чтобы получались продукты, которыми легко и удобно пользоваться. Будем наращивать усилия в этом направлении.

Вопрос, связанный с учетом физлиц в рамках корпоративного договора. А также в целом о перспективах операторских систем аутентификации и идентификации абонентов.

Александр Торбахов: Это, наверное, самая больная сейчас точка. До сих пор таких требований не было. Реализовать это будет не совсем просто. Надеюсь, что разумности достанет у всех сторон, и у операторов, и у регулятора, и у клиентов - юрлиц и физлиц. Что какой-то разумный компромисс в переходе к новым требованиям будет найден.

Что касается наших собственных систем идентификации и аутентификации абонентов, то мы последовательно выступаем за то, что те системы, которые созданы различными участниками рынка, в том числе наша система, что они быть может не имеют большую надежность, чем государственная биометрическая система, но при этом эта наша система намного более надежна, чем системы, которые используются для традиционной торговли SIM-картами. Пытаемся убедить в этом регуляторов, но пока что сильно не преуспели. Диалог продолжается, но думаю, что постепенно все будет двигаться в сторону ЕБС (единой биометрической системы). Главное чтобы у сторон нашлось достаточно разумности, чтобы не вредить коммерческой деятельности участников рынка.

Вопрос, связанный с ожидаемой динамикой абонбазы.

Александр Торбахов: Нижняя точка падения абонбазы Билайна была в мае 2020 года. Это был результат наложения системных проблем Билайна и карантина. С того момента мы начали рост. В годовом выражении пока что не по всем показателям плюс, но уже в выручке тотальной в декабре 2020, в январе 2020 уже виден плюс. В мобильной сервисной выручке пока что минус. В 2H2021, думаю, по всем основным показателям будем в зеленой зоне год к году.

Вопрос о перспективах рекламных сервисов Билайн.

Александр Торбахов: Выручка от этих проектов в обозримом будущем станет уже материальной для нас. Это несколько рекламных продуктов. Амбиция там заключается в том, что мы можем таргетировать рекламные предложения наших клиентов так, что уровень отклика от клиентов гораздо выше, чем при обращении в компании... не будем называть их по именам. Эти большие компании знают клиента на уровне - может быть примерно возраст, может быть примерно пол. Мы знаем чуть точнее, при том, что мы очень аккуратно относимся к персональным данным, они никому не раскрываются, но мы можем строить предположения о том, что кому может быть интересно, гораздо лучше. За это наши клиенты готовы платить премию. За то, что их рекламный бюджет не тратится впустую, когда вам, например, показывают колбасу при том, что вы - вегетарианец. Мы претендуем на роль рекламного посредника, который утверждает, что с нашей помощью вы будете более точно и более точечно рекламировать. Сырые данные мы не продаем, нам это совсем не интересно.

То, что "данные это новая нефть", это байка. Сырые данные почти ничего не стоят. Нам интересно делать решения, основанные на данных. На этом мы хотим зарабатывать и строить свое имя на этом рынке.



Вопрос о хранении данных.

Валерий Шоржин: Мы на днях сообщали, что втрое нарастили мощность нашего ЦОД в Ярославле. Это не только под Big Data, но и под остальную нагрузку. В 2021 году мы планируем еще удвоит мощность. Трафик у нас растет, его нужно где-то хранить, обрабатывать. Растут и масштабы Big Data. В Ярославском ЦОД изначально планировалось до 6 модулей по 1.2 МВт.

Сталкиваетесь ли с дефицитом в поставках решений для хранения и обработки данных?

Валерий Шоржин: Нет, поставки идут по плану. У нас много производителей в партнерах.

Когда (если) вернутся мигранты, хотите ли вы с ними возобновлять работу?

Александр Торбахов: Обязательно! И очень ждем этого момента. Разворот лицом к клиенту в истории с мигрантами это не просто какой-то тарифчик запустить типа Х рублей за минуту звонка в вашу родную страну, мы, например, уже запустили обслуживание в нашем колл-центре на родном языке таких абонентов. Будет и соответствующая поддержка в приложении, это еще в разработке. Мы хотим делать решения для клиентов, а не какой-то тариф. Мигранты - важный для нас клиентский сегмент, хотим с ними дружить и быть полезными.

Сейчас идет частичное возвращение сотрудников в офисы. Заметен ли в связи с этим отказ бизнес-клиентов от тех решений, которые они бодро закупали в разгар пандемии, выводя своих сотрудников на удаленку?

Александр Торбахов: Мы себя в корпоративном сегменте чувствуем очень хорошо. Вся эта пандемия толкнула топ-менеджеров разных бизнесов к новому осознанию. Что сделало востребованными сразу целый набор технологий, многие из которых создавались в предыдущие годы. Сейчас идет постепенное освоение этого интереса.

Полное возвращение в офисы вряд ли произойдет - в ближайшее время или даже в более отдаленной перспективе. Пока что наблюдаем, что интерес к нашим решениям только растет. Качество решений растут, мы будем давать услуги все с более высоким качеством. Так что мы преисполнены оптимизма по части данного направления.

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на этом встреча завершилась, как и мой конспект.

Конспект выступлений топ-менеджмента Билайн с презентацией итогов 4q2020 и 2020 года.

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