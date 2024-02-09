Услуги: В сервисе "нетмонет" появилась возможность давать чаевые с лицевого счета абонента

09.02.2024, MForum.ru

Нетмонет - один из сравнительно популярных сервисов безналичных чаевых, им пользуется порядка 20 тысяч клиентов. Операторы сотовой связи, МТС и билайн, сообщают, что обеспечили для своих абонентов возможность оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их непосредственно с баланса телефона.

Для того, чтобы оставить чаевые достаточно навести камеру телефона на QR-код в нижней части чека или на столе. Далее - на странице официанта ввести сумму или выбрать процент от суммы чека, выбрать "другие способы оплаты", и способ оплаты "оплатить с баланса телефона". В качестве подтверждения вводится номер абонента, для подтверждения транзакции придет код в SMS.

Сервис нетмонет разработан при поддержке Альфа-Банка и Best2Pay.

«Сегодня в фокусе развития вертикали МТС Финтех – расширение финансовых услуг и цифровых сервисов для более 80 млн пользователей экосистемы МТС. Внедрение оплаты с мобильного счета позволяет клиентам выбирать оптимальный для них способ оплаты в сервисе нетмонет, в том числе без ввода данных карты и авторизации в приложении банка», – отмечает руководитель кластера MTS Pay Роман Варварин.

«Партнерство с сервисом нетмонет открывает новые возможности для наших клиентов. Больше не нужно искать банковскую карту — оставить чаевые в ваших любимых заведениях можно прямо с баланса мобильного телефона. Это не только удобно, но и полностью безопасно. Мы рады, что совместными усилиями с коллегами из нетмонет сделали этот процесс максимально простым и доступным для клиентов билайна», — комментирует Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Мне, признаться, не очень понятно - чем оплата со счета абонента в данном случае лучше, чем перевод официанту через СБП? Для такой оплаты тоже достаточно только номера телефона или QR-кода, но не потребуется получать и вводить какие-то коды из SMS. При этом все деньги поступят официанту, ничего не "прилипнет" к платформе-посреднику. Да и сервис нетмонет, если хочется оставить чаевые именно через него, умеет принимать деньги по СБП. С другой стороны, я за разнообразие возможностей - если кому-то удобнее заплатить со своего лицевого счета у оператора, пусть будет и такая опция. В последние годы появились действительно полезные фичи при оплате с баланса телефона типа оплат в AppStore, подписок на Spotify и т.п. - там CБП не выручает.

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теги: услуги финтех мобильные платежи МТС билайн Выпелком

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