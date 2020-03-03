Развитие сети: В Японии усиливается конкуренция телеком-операторов

03.03.2020, MForum.ru

Rakuten Mobile, четвертый оператор мобильной связи в Японии, 3 марта 2020 года начал принимать заявки клиентов на подключение. Оператор предложил рынку лишь один безлимитный тариф, причем первые 3 млн клиентов в течение первых 12 месяцев смогут пользоваться услугами оператора совершенно бесплатно.

Подключиться к сети можно, как в ее розничной сети, так и через интернет. После первого бесплатного года абонентам достаточно будет выплачивать за пакет услуг 2980 иен ($27,5 в месяц). Исполнительный директор компании отметил, что в будущем не планирует предлагать пользователям какие-то иные тарифы на передачу данных.

Только через два года компания сделает еще одно объявление о ценах на свои услуги, по-сути речь идет о добровольном моратории на расценки на услуги.

Похоже, что Rakuten Mobile следует стратегии Reliance Jio, которая также предлагала бесплатные услуги, чтобы быстро нарастить базу абонентов. Заявленный ежемесячный тариф на услуги Rakuten Mobile, начиная со второго года пользования, окажется примерно в два раза меньше, нежели чем тарифы на пакеты с большими объемами включенного трафика, которые предлагают NTT DoCoMo, KDDI и Softbank.

Безлимитный тарифный план Rakuten Mobile позволяет абонентам неограниченно пользоваться услугой передачи данных. Ограничен только объем данных, которые клиенты компании могут выкачивать в роуминге в сети партнера - KDDI, на уровне 2 ГБ.

Начало предоставления услуг запланировано на апрель 2020 года, оператор сразу же намеревается предоставлять услугу с общенациональным покрытием. Там, где оператор еще не успел развернуть покрытие на собственной инфраструктуре, доступ им обеспечит сеть KDDI.

Ранее ожидалось, что Rakuten Mobile стартует в октябре 2019 года, но в конце сентября 2019 года крупномасштабный запуск был отложен. Вместо этого оператор начал предоставлять "тестовую услугу" для ограниченного числа клиентов.

По данным оператора, на сегодня развернуто порядка 3490 базовых станций, что превышает обязательства, наложенные на компанию правительством. На конец марта 2020 года в Rakuten намерены выйти на 4400 сайтов, а к марту 2021 года сеть должна будет насчитывать не менее 8600 сайтов.

Технический директор компании Тарек Амин (Tareq Amin) заявил, что компания строится в облачной идеологии и станет первым в мире оператором, использующим полностью виртуализованную RAN, что обещает существенное сокращение капитальных и операционных расходов. На 40% относительно затрат традиционных операторов.

Это должно позволить поделиться экономией на издержках с абонентами, предоставляя им услуги дешевле, чем конкуренты. Еще одна особенность Rakuten Mobile, - оператор сможет воспользоваться плодами синергии со своей материнской компанией, которая развивает такие услуги, как онлайн банкинг, мобильные платежи и приложения для обмена сообщениями.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: развитие сетей Япония тарифы Rakuten Mobile