Развитие сети: В Японии усиливается конкуренция телеком-операторов

MForum.ru

Развитие сети: В Японии усиливается конкуренция телеком-операторов

03.03.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Rakuten Mobile, четвертый оператор мобильной связи в Японии, 3 марта 2020 года начал принимать заявки клиентов на подключение. Оператор предложил рынку лишь один безлимитный тариф, причем первые 3 млн клиентов в течение первых 12 месяцев смогут пользоваться услугами оператора совершенно бесплатно.

Подключиться к сети можно, как в ее розничной сети, так и через интернет. После первого бесплатного года абонентам достаточно будет выплачивать за пакет услуг 2980 иен ($27,5 в месяц). Исполнительный директор компании отметил, что в будущем не планирует предлагать пользователям какие-то иные тарифы на передачу данных.

Только через два года компания сделает еще одно объявление о ценах на свои услуги, по-сути речь идет о добровольном моратории на расценки на услуги.

Похоже, что Rakuten Mobile следует стратегии Reliance Jio, которая также предлагала бесплатные услуги, чтобы быстро нарастить базу абонентов. Заявленный ежемесячный тариф на услуги Rakuten Mobile, начиная со второго года пользования, окажется примерно в два раза меньше, нежели чем тарифы на пакеты с большими объемами включенного трафика, которые предлагают NTT DoCoMo, KDDI и Softbank.

Безлимитный тарифный план Rakuten Mobile позволяет абонентам неограниченно пользоваться услугой передачи данных. Ограничен только объем данных, которые клиенты компании могут выкачивать в роуминге в сети партнера - KDDI, на уровне 2 ГБ.

Начало предоставления услуг запланировано на апрель 2020 года, оператор сразу же намеревается предоставлять услугу с общенациональным покрытием. Там, где оператор еще не успел развернуть покрытие на собственной инфраструктуре, доступ им обеспечит сеть KDDI.

Ранее ожидалось, что Rakuten Mobile стартует в октябре 2019 года, но в конце сентября 2019 года крупномасштабный запуск был отложен. Вместо этого оператор начал предоставлять "тестовую услугу" для ограниченного числа клиентов.

По данным оператора, на сегодня развернуто порядка 3490 базовых станций, что превышает обязательства, наложенные на компанию правительством. На конец марта 2020 года в Rakuten намерены выйти на 4400 сайтов, а к марту 2021 года сеть должна будет насчитывать не менее 8600 сайтов.

Технический директор компании Тарек Амин (Tareq Amin) заявил, что компания строится в облачной идеологии и станет первым в мире оператором, использующим полностью виртуализованную RAN, что обещает существенное сокращение капитальных и операционных расходов. На 40% относительно затрат традиционных операторов.

Это должно позволить поделиться экономией на издержках с абонентами, предоставляя им услуги дешевле, чем конкуренты. Еще одна особенность Rakuten Mobile, - оператор сможет воспользоваться плодами синергии со своей материнской компанией, которая развивает такие услуги, как онлайн банкинг, мобильные платежи и приложения для обмена сообщениями.

Источник:  mobileworldlive.com 

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: развитие сетей Япония тарифы Rakuten Mobile

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.03. [Новости компаний] Связь в метро: Билайн, МТС и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах метро С.-Петербурга / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] Развитие сети: Билайн вдвое нарастил зону покрытия сети 4G/LTE в Татарстане / MForum.ru

20.02. [Новости компаний] Развитие сети: Билайн за два года удвоил сеть 4G/LTE / MForum.ru

19.02. [Новости компаний] Развитие сети: Билайн инвестирует до 1.2 млрд рублей в развитие связи в Алтайском крае в 2020-2021 году / MForum.ru

12.02. [Новости компаний] Итоги квартала. ВымпелКом в 4q2019 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:46 tina050578 Тема: Nokia 5310 XpressMusic (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21)
Онлайн заведений очень много, и некоторые являются не совсем честными по отношению к клиентам. Вовремя останавливайтесь. Онлайн заведений очень много, и некоторые являются не совсем честными по ...
28.02.2020 18:00 Tatatanya Тема: Ищу нормальный смартфон-бюджетник, может быть Вертекс взять?
Импресс Фанк норм вариант. Покупали смартфон для ребенка. Размер оптимальный, почти 4 дюйма, огромные смарты у детей выглядят так ужасно. Функционал неплохой, андроид 8(!), памяти маловато, но с ...
28.02.2020 17:59 Светик 7цветик Тема: Хочу себе Vertex. Какую модель посоветуете?
vertex-c311 пользуюсь давно)) Телефон очаровашка. Стильный интересный дизайн, яркий насыщенный цвет, в руке не скользит, пользоваться удобно. На экране все видно, большой шрифт, поэтому удобно для ...
28.02.2020 17:47 kopaeva.aline Тема: vertex impress funk - кто пользовался?
Это мой первый смартфон, решила попробовать. Мне хотелось самый простой и доступный по цене. В салоне порекомендовали Функ от компании Вертекс. Теперь могу детям хоть каждый день звонить, и по видео ...
25.02.2020 18:41 andreykochegura Тема: Сайт может использовать камеру на андроид?
Привет, подскажите пример где сайт использует камеру или считыватель радиометок на андроид? Буду благодарен за любые ссылки

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 3 Pro представлен официально / MForum.ru

03.03. [Новинки] Анонсы: Carbon 1 Mark II – смартфон с карбоновым корпусом / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A41 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Слухи: Новый фичефон Nokia XpressMusic появился в TENAA / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire R70 представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит к анонсу смарт-часы / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: IQOO 3 – игровой смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Realme 5i доступен для предзаказа за 9000 рублей / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смартфон Samsung Galaxy M31 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Realme X50 Pro получил поддержку 5G / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 10 II представлен официально / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Sony XPERIA 1 II представлен официально / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Sony представит XPERIA 1 II и XPERIA 10 II / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об Oppo Find X2 и Find X2 Pro / MForum.ru

23.02. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Lego S6 Pro – умная подставка с функцией дезинфекции смартфонов / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra доступны в России для предзаказа / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L4 представлен официально / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: LG W10 Alpha – LTE-смартфон начального уровня / MForum.ru

19.02. [ПО] Анонсы: Android 11 Developer Preview стал доступен разработчикам / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: