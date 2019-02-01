Телеком: Apple Pay все популярнее

MForum.ru
01.02.2019,
Объем транзакций в системе Apple Pay за период октябрь-декабрь 2018 превысил 1.8 млрд, что более, чем вдвое больше, чем по итогам того же периода в 2017 году.
Среди причин столь значительного успеха - активная экспансия компании на международные рынки. Сервис доступен уже на 27 рынках, в декабре 2018 года услуга появилась в Германии, Бельгии и в Казахстане. И только за первую неделю после запуска в Германии через Apple Pay в этой стране прошло больше платежей, чем через Android Pay за целый год, - такие данные представила компания Deutsche Bank.
Глобальное развитие обеспечило основной вклад в высокие результаты, достигнутые Apple Pay, поскольку в США потребители не так активно переходят на пользование мобильными кошельками, только 14% американских потребителей пользуются этой услугой. Порядка 85% пользователей Apple Pay это потребители за пределами США.
Отчего возникла такая разница? Дело в том, что США отстает от ряда других стран в области бесконтактных платежей. А распространенность бесконтактных платежей создает хорошую основу для перехода на пользование мобильными платежами.
Таким образом, можно ожидать дальнейшего роста популярности Apple Pay в связи с тем, что США - это крупнейший рынок в мире по числу пользователей Apple iPhone, соответственно, можно ожидать от него высокого потенциала роста пользования Apple Pay в ближайшие годы. По материалам: businessinsider.com
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теги: мобильные платежи Apple Pay Германия
© Алексей Бойко,
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