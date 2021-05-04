Услуги: Любопытное новшество от МТС - оплата услуг оператора в push-уведомлениях

MForum.ru
04.05.2021,
МТС запустила услугу, которая позволяет получить информацию о снижении баланса счета абонента и пополнить баланс с помощью сервиса Apple Pay, не заходя в мобильные приложения. Это действительно удобно. Жаль, что аналогичную опцию не сделали также для пользователей Google Pay.
Это сужает потенциальную аудиторию, но может привлечь новых пользователей приложением МТС Банк или даже тех, кто перейдет в МТС, чтобы пользоваться новой услугой.
А еще это показывает, что на SMS свет клином не сошелся и существуют и другие каналы удобного и сравнительно защищенного взаимодействия с клиентами. Чтобы воспользоваться новой услугой необходимо пустить на свой смартфон приложение МТС Банк (МТС Деньги) последней версии, а также настроить Apple Pay. После этого пополнение баланса может выглядеть так:
Какие плюсы - при совершении платежа не раскрываются реквизиты банковской карты. Транзакции требуют подтверждения с использованием Face ID, Touch ID или пароля. Банком - эквайером выступает МТС Банк.
Юзабилити - основа популярности различными финтех-услугами. Судя по описанию, услуга у МТС получилась удобной. Другим участникам рынка стоит присмотреться и сделать аналогичное, желательно также с интеграцией с Google Pay.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком МТС Apple Pay финтех услуги МТС банк push-уведомления
Публикации по теме:
29.04. [Новости компаний] Конспекты: Финансовые результаты Билайн в 1q2021 - сдержанный рост абонбазы, успехи B2B направления / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Финтех: Tele2 задружился с РНКО РИБ, но совместная услуга продержалась менее суток / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] Активы: МегаФон, Mail.ru, USM, Ant Group и РФПИ создают платежное и финансовое совместные предприятия / MForum.ru
05.11. [Новости компаний] Кобрендинговые проекты: Билайн и Альфа-Банк представляют новые банковские карты / MForum.ru
14.01. [Краткие новости] МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Realme Watch 2 представлены официально / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M42 5G на Snapdragon 750G представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+ / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru