Услуги: Любопытное новшество от МТС - оплата услуг оператора в push-уведомлениях

04.05.2021, MForum.ru

МТС запустила услугу, которая позволяет получить информацию о снижении баланса счета абонента и пополнить баланс с помощью сервиса Apple Pay, не заходя в мобильные приложения. Это действительно удобно. Жаль, что аналогичную опцию не сделали также для пользователей Google Pay.

Это сужает потенциальную аудиторию, но может привлечь новых пользователей приложением МТС Банк или даже тех, кто перейдет в МТС, чтобы пользоваться новой услугой.

А еще это показывает, что на SMS свет клином не сошелся и существуют и другие каналы удобного и сравнительно защищенного взаимодействия с клиентами. Чтобы воспользоваться новой услугой необходимо пустить на свой смартфон приложение МТС Банк (МТС Деньги) последней версии, а также настроить Apple Pay. После этого пополнение баланса может выглядеть так:

Какие плюсы - при совершении платежа не раскрываются реквизиты банковской карты. Транзакции требуют подтверждения с использованием Face ID, Touch ID или пароля. Банком - эквайером выступает МТС Банк.

Юзабилити - основа популярности различными финтех-услугами. Судя по описанию, услуга у МТС получилась удобной. Другим участникам рынка стоит присмотреться и сделать аналогичное, желательно также с интеграцией с Google Pay.

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