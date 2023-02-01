NFC: МТС предлагает сервис бесконтактной оплаты на базе NFC-меток MTC Pay

01.02.2023, MForum.ru

После того, как в России стало невозможно пользоваться нативными сервисами Apple Pay и Google Pay, участники рынка не оставляют попыток заменить их чем-то хотя бы внешне схожим. Один из вариантов - это использование вместо традиционной банковской карты NFC-модуля, который можно, например, наклеить на телефон абонента.

Строго говоря, какой-то новизны в этом способе нет. По сути, это все тот же платеж банковской картой, только место карты занимает модуль. Клеить его на телефон не обязательно, напрямую телефон и модуль не взаимодействуют. Возможный плюс - не нужно помнить о том, чтобы захватить с собой из дома банковскую карту, а телефоны никто дома не забывает. Возможный минус - при потере телефона, вы теряете и карту.

МТС-Банк и МТС сегодня объявляют о запуске МТС Pay - сервиса бесконтактной оплаты. Он основан на мобильном приложении МТС Pay для iPhone, в которое можно загрузить дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из них провести оплату. Вспоминается мобильное приложение Кошелек, написанное компанией iFree где-то еще в конце нулевых годов.

Чтобы воспользоваться сервисом, не обязательно быть клиентом МТС или МТС-Банка.

C 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль - Pay Tag. Первые 50 тысяч пользователей получат его бесплатно, остальным предлагается заплатить 699 рублей. Пользователям обещана возможность получать кэшбэк.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС NFC MTC Pay