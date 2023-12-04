Видеоконтент: МТС запустил бета-версию пользовательской платформы видеоконтента NUUM

MForum.ru

Видеоконтент: МТС запустил бета-версию пользовательской платформы видеоконтента NUUM

04.12.2023, MForum.ru

Платформа NUUM доступна как в обычном веб, так и через мобильные приложения для iOS и Android, которые можно найти в AppStore и Google Play. Тестовый период должен завершиться в 2024 году.

 

 

Что умеет платформа? То, что мы привыкли получать на Youtube - возможность стриминга, загрузки и просмотра видео, как в горизонтальном, так и вертикальном форматах.

Несмотря на тестовый период, платформа NUUM уже пополняется контентом, МТС привлекла к этому процессу ряд известных видео блогеров и креаторов.

В рамках тестирования разработчики надеются отловить возможные баги, доработать ключевые функции, сделав продукт, который нравится, отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. В ближайшие месяцы обновления будут выходить каждые 2-3 недели.

«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», – заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.

МТС обещает интегрировать платформу с ключевыми сервисами, например, с МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетинг, МТС Big Data, CloudMTC и другим.

Мое мнение:

NUUM - это интересная инициатива компании МТС, но говорить о ее перспективности пока что сложно. Дело в том, что пока что Youtube на сегодня закрывает практически все потребности зрителей. Учитывая объемы уже накопленного контента, эта платформа уникальна и конкурировать с ней практически невозможно, независимо от качества или "юзабельности" (удобства пользования). С другой стороны, российские создатели контента страдают, лишившись выплат от размещения рекламы на Youtube. Но перейти на другие платформы создателям контента мешает отсутствие на них массового трафика. Получается что-то типа замкнутого круга. Пока не появится трафик, на платформу не пойдут креаторы, пока на платформе не возникнет массовый контент, на нее не пойдут пользователи.

А еще нужно понимать, что как только найдется российская платформа, которая начнет успешно перетягивать на себя пользователей у Youtube, эта зарубежная платформа с высокой вероятностью очень скоро попадет в список экстремистских с соответствующим блокированием. И мы лишимся доступа к тому богатейшему и уникальному собранию контента, который сформировался на Youtube за предыдущие годы.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: видеоконтент видеоплатформы платформы IT МТС NUUM

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон провел модернизацию телеком-инфраструктуры в жилых районах Красноярска / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон повысил качество услуг сотовой связи в Кемерово / MForum.ru

28.01. [Новости компаний] Активы: МегаФон нарастил участие в видеосервисе Start / MForum.ru

23.11. [Контент]  Маркетинг: SMS Media Solutions запускает SMS-поддержку телешоу на региональных ТВ-каналах / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

04.12. [Новинки] Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i – 5G-смартфон с 512 Гб памяти / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 представлен официально / MForum.ru

30.11. [Новинки] Слухи: iQOO работает над планшетом с экраном 8,8 дюйма / MForum.ru

29.11. [Новинки] Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C / MForum.ru

27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: