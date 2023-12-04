Видеоконтент: МТС запустил бета-версию пользовательской платформы видеоконтента NUUM

MForum.ru
04.12.2023,
Платформа NUUM доступна как в обычном веб, так и через мобильные приложения для iOS и Android, которые можно найти в AppStore и Google Play. Тестовый период должен завершиться в 2024 году.
Что умеет платформа? То, что мы привыкли получать на Youtube - возможность стриминга, загрузки и просмотра видео, как в горизонтальном, так и вертикальном форматах.
Несмотря на тестовый период, платформа NUUM уже пополняется контентом, МТС привлекла к этому процессу ряд известных видео блогеров и креаторов.
В рамках тестирования разработчики надеются отловить возможные баги, доработать ключевые функции, сделав продукт, который нравится, отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. В ближайшие месяцы обновления будут выходить каждые 2-3 недели.
«Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты», – заявила руководитель проекта NUUM Наталья Братчикова.
МТС обещает интегрировать платформу с ключевыми сервисами, например, с МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетинг, МТС Big Data, CloudMTC и другим.
Мое мнение:
NUUM - это интересная инициатива компании МТС, но говорить о ее перспективности пока что сложно. Дело в том, что пока что Youtube на сегодня закрывает практически все потребности зрителей. Учитывая объемы уже накопленного контента, эта платформа уникальна и конкурировать с ней практически невозможно, независимо от качества или "юзабельности" (удобства пользования). С другой стороны, российские создатели контента страдают, лишившись выплат от размещения рекламы на Youtube. Но перейти на другие платформы создателям контента мешает отсутствие на них массового трафика. Получается что-то типа замкнутого круга. Пока не появится трафик, на платформу не пойдут креаторы, пока на платформе не возникнет массовый контент, на нее не пойдут пользователи.
А еще нужно понимать, что как только найдется российская платформа, которая начнет успешно перетягивать на себя пользователей у Youtube, эта зарубежная платформа с высокой вероятностью очень скоро попадет в список экстремистских с соответствующим блокированием. И мы лишимся доступа к тому богатейшему и уникальному собранию контента, который сформировался на Youtube за предыдущие годы.
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теги: видеоконтент видеоплатформы платформы IT МТС NUUM
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