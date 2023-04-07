Развитие сетей: МегаФон повысил качество услуг сотовой связи в Кемерово

07.04.2023, MForum.ru

Новые базовые станции МегаФон запущены в плотно заселенных локациях столицы Кузбасса - на бульваре Строителей, улице Инициативная, в микрорайонах ФПК и Лесная поляна, качество мобильного доступа улучшилось для десятков тысяч жителей, - утверждает оператор.

В жилых массивах Кемерово, наибольшая активность наблюдается после 18 часов, когда люди возвращаются домой после работы, объем трафика вырастает на 20-30%.

«Развитие связи в Кемерове продолжается. Здесь на сегодняшний уверенное покрытие сети и с каждым годом количество «белых пятен» на 4G-карте города уменьшается. Благодаря обратной связи от наших кемеровских пользователей мы планомерно и точечно закрываем потребности в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. Улучшение телеком-инфраструктуры в городе обеспечивает работу тысяч гаджетов и рост мобильного трафика. В среднем с каждым годом он увеличивается на 15-20%», - комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.

По данным МегаФон, порядка 30% всего трафика абонентов Кемерова генерируют видеоплатформы, онлайн-кинотеатры и музыкальные приложения, причем самой популярной платформой является Youtube, чему вряд ли можно удивляться - реальных конкурентов у глобальной платформы на сегодня нет и если доступ к этой платформе в России все же запретят, это будет немалой потерей образовательных и развлекательных возможностей для пользователей из нашей страны. Еще порядка 30% трафика приходится на соцсети и поиск информации в браузерах - около 30% и на мессенджеры - еще 8%. Игры на фоне этих направлений занимают совсем немного - лишь около 2%.

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теги: развитие сетей МТС Кемеровская область Кемерово

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