Развитие сетей: МегаФон повысил качество услуг сотовой связи в Кемерово

MForum.ru
07.04.2023,
Новые базовые станции МегаФон запущены в плотно заселенных локациях столицы Кузбасса - на бульваре Строителей, улице Инициативная, в микрорайонах ФПК и Лесная поляна, качество мобильного доступа улучшилось для десятков тысяч жителей, - утверждает оператор.
В жилых массивах Кемерово, наибольшая активность наблюдается после 18 часов, когда люди возвращаются домой после работы, объем трафика вырастает на 20-30%.
«Развитие связи в Кемерове продолжается. Здесь на сегодняшний уверенное покрытие сети и с каждым годом количество «белых пятен» на 4G-карте города уменьшается. Благодаря обратной связи от наших кемеровских пользователей мы планомерно и точечно закрываем потребности в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. Улучшение телеком-инфраструктуры в городе обеспечивает работу тысяч гаджетов и рост мобильного трафика. В среднем с каждым годом он увеличивается на 15-20%», - комментирует Александр Малов, директор МегаФона в Кемеровской области.
По данным МегаФон, порядка 30% всего трафика абонентов Кемерова генерируют видеоплатформы, онлайн-кинотеатры и музыкальные приложения, причем самой популярной платформой является Youtube, чему вряд ли можно удивляться - реальных конкурентов у глобальной платформы на сегодня нет и если доступ к этой платформе в России все же запретят, это будет немалой потерей образовательных и развлекательных возможностей для пользователей из нашей страны. Еще порядка 30% трафика приходится на соцсети и поиск информации в браузерах - около 30% и на мессенджеры - еще 8%. Игры на фоне этих направлений занимают совсем немного - лишь около 2%.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Кемеровская область Кемерово
--
Публикации по теме:
07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС развивает сети в Горном Алтае - Барагаш и Ильинка / MForum.ru
07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования / MForum.ru
06.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE в Хабаровском крае за счет рефарминга частот / MForum.ru
05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на хордовых магистралях Москвы / MForum.ru
05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Мегафон развивает сеть в Приморском крае - Хрустальный / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru
04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru