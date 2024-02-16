Видеоконтент: Видеоплатформа NUUM вскоре предложит пользователям монетизацию

16.02.2024, MForum.ru

МТС подвела первые итоги работы видеоплатформы NUUM, средняя месячная аудитория достигла 2,6 млн, ежедневная аудитория - около 100 тысяч. Более 11 тысяч человек загрузили 95 тысяч видео различных форматов - видеостримы, вертикальные и горизонтальные ролики.

Наиболее популярные категории по данным оператора: развлечения и юмор - 27,7%; кино и сериалы - 21%; животные - 10,3%; игры - 4,7%.

«Цифры, которые мы сейчас видим на NUUM, превышают наши ожидания, запланированные до старта. Особо отмечу, что 90% контента на платформе создается обычными пользователями, а оставшиеся 10% «профессиональными» блогерами. В ходе бета-теста мы получили и обработали несколько тысяч отзывов от наших пользователей, по итогам которых постоянно дорабатываем платформу. Благодаря нашим бета-тестерам мы выявили более 100 багов, половину из которых мы уже исправили, а вторую половину планируем скорректировать к марту 2024 года. Уже на следующей неделе мы планируем выпустить первую версию монетизационной программы, которая позволит авторам быстро и удобно получать деньги за просмотры контента», — заявила руководитель блока по развитию соцмедиа платформы Наталья Братчикова.

МТС запустил бета-версию платформы NUUM в декабре 2023 года.

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теги: видеоконтент видеоплатформы платформы IT МТС NUUM

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