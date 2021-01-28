Активы: МегаФон нарастил участие в видеосервисе Start

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Активы: МегаФон нарастил участие в видеосервисе Start

28.01.2021, MForum.ru

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До сих пор доля МегаФон в видеосервисе Start составляла 33,8%, теперь оператор нарастил ее до 50%, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на Kartoteka.ru. Пока что более полная консолидация не ожидается, онлайн-кинотеатр продолжит работать, как самостоятельная структура по прежней бизнес-модели.

Технически акции ООО "Диджитал медиа холдинг" оформлены на дочку "МегаЛабс". Остальные 50% принадлежат физическим лицам.

Видеосервис Start показывает фильмы и сериалы на русском языке, формирование пула контента идет с фокусом на то, что еще не показывалось по телевидению, также Start продает права на показ своих сериалов другим видеосервисам.

Сумма сделки с МегаФон не раскрывается. Возможность наращивания доли до 50% была оговорена еще на этапе привлечения МегаФон в качестве инвестора. Про дальнейшее увеличение доли речь не идет, хотя МегаФон и готов инвестировать в компанию.

Оценить бизнес Start пока что сложно. В частности, Денис Кусков из Telecom Daily оценил затраты МегаФон на приобретение 50% долей Start в 2-2.2 млрд рублей. Не готов прокомментировать эту оценку. Мнения на рынке разные, в том числе, не ясно даже то, вышел ли бизнес на окупаемость. В компании говорят о ее прибыльности, но также заявляют, что вся прибыль реинвестируется.

Официальные данные по управляющему онлайн-кинотеатром ООО "Старт.ру" - выручка составила 575,5 млн руб. за 2019 год, чистый убыток - 7.5 млн руб. В 2020 году, в том числе, из-за пандемии, выручка могла вырасти в разы и, соответственно, компания вполне могла достичь прибыльности.

Почему МегаФону захотелось воспользоваться своим правом на наращивание доли в проекте - сейчас операторы мобильной связи все более задумываются о создании оригинального видео контента. Далее всех ушел МТС, но и МегаФон, как видим, готов инвестировать в бизнес, который занимается этим направлением. Кроме того, очевидно, тесная интеграция с онлайн-кинотеатром дает возможности для не менее тесного общения с быстро растущей аудиторией этого сервиса, это также привлекательная для оператора возможность.

Ситуацию немного омрачает судебный спор, в рамках которого МегаФон является ответчиком по иску на 93 млн рублей, который подала компания СТВ из-за фильмов, размещенных Start в видеосервисе МегаФон. По мнению представителей СТВ, договоренность на показ фильмов на Start не дает возможности их показа третьими лицами, каким, по мнению СТВ, является МегаФон. Странная инициатива СТВ, которая вряд ли усилит позиции этой компании на рынке. Портить отношения с площадками - не лучшая идея для производителей контента.

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теги: телеком МегаФон Start видеоплатформы видеоконтент производство контента

© Алексей Бойко, MForum.ru

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