Mobile ID: Мобильный ID поможет оплачивать знакомства

02.06.2023, MForum.ru

Операторы сотовой связи продолжают расширять возможности применения технологии Mobile ID. В частности, билайн сообщает о том, что теперь покупки через мобильное приложение службы знакомств Мамба, абоненты смогут оплачивать через Мобильный ID.

Как это устроено?

Баланс абонента у оператора сотовой связи выступает дебетовым счетом, с которого списывается платеж. Технически достаточно зайти в раздел оплаты мобильного приложения, нажать на кнопку "оплатить", получить push-уведомление и ответить на него для подтверждения. И никаких SMS и паролей.

В условиях, когда недоступны SWIFT-платежи, Apple Pay и Google Pay, такое предложение компании Вымпелком расширяет возможности абонентов.

Мамба со своим мобильным приложением стала первым партнером, который реализовал возможность платежей на основе авторизации через Мобильный ID. ВымпелКом конечно не остановится на этом эксперименте, вариантов, когда можно будет заплатить таким способом, будет становиться больше.

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