Финтех: Билайн и Альфа-Банк стали еще ближе

MForum.ru
07.07.2021,
Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в совет директоров Вымпелкома, а гендиректор Вымпелком Александр Торбахов стал членом совета директоров Альфа-банка, об этом сообщает Вымпелком.
Современный телеком-оператор должен иметь опору в виде банка - в своей ли структуре, либо в близкородственной. Компании оказывают схожие услуги, имеют пересекающуюся аудиторию, поэтому в совместной работе присутствует синергия.
Вымпелком и Альфа-Банк в 2020 году объединили компетенции и ресурсы в области больших данных. Также партнеры выпустили дебетовую карту с кэшбэком и бесплатным обслуживанием "Кэшбэк 1-5-25" и кредитную карту "Билайн 100 дней без %" с готовым лимитом. Обе карты можно оформить за считанные минуты благодаря технологии Mobile ID.
«Это яркий пример того, как партнерство Альфа-Банка с лидером другой индустрии помогло создать суперсервис, который невозможно повторить. И для этого нам не нужно строить экосистему, создавать барьеры. За лучшие продукты клиенты сами «голосуют ногами». Уже сегодня наше партнерство — выгодный бизнес, который принес Альфа-Банку сотни тысяч новых клиентов», — подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.
«Билайн в своей стратегии делает серьезную ставку на глубокое партнерство с лидерами российского бизнеса. Наша совместная работа с Альфа-Банком — один из примеров, почему такое взаимодействие является будущим, как для телеком-, так и для банковской индустрии. Мы планируем еще активнее расширять наше взаимодействие, теперь еще и на уровне советов директоров», — отметил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.
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теги: телеком Индонезия башенные активы пассивная инфраструктура тренды башенные компании
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