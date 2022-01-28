Башенные активы: Telia продает часть башенной инфраструктуры в Швеции

MForum.ru
28.01.2022,
Тренд на то и тренд, чтобы подтверждаться все новыми фактами. Если летом 2021 года Telia Company решилась на продажу 49% всех своих башен в Норвегии и Финляндии, то сейчас достигнута договоренность о продаже 49% башенных активов компании в Швеции. Об этом сообщает Reuters. Покупатели те же - Brookfield и Alecta.
После проведения сделки, 51% активов будет принадлежать Telia Towers AB, остальные 49% - покупателю. Будет заключено стандартное для таких случаев "якорное соглашение", закрепляющее права Telia на аренду позиций на проданных башнях. Telia получит от продажи 5.5 млрд крон ($585,5 млн). Выручка от предыдущей сделки по продаже 49% башенных активов в Норвегии и Швеции принесла Telia 722 млн евро. В рамках "норвежско-финской" сделки покупатель получил доступ к 4700 башен.
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теги: башенные активы Швеция Telia
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