Башенные активы: Telefonica готовит к продаже башенные активы в Германии

26.04.2020, MForum.ru

Telefonica начала переговоры о продаже своего башенного хозяйства в Германии, компания надеется выручить за эти активы 1.5 млрд евро, как сообщает Expansion. Испанская группа компаний надеется получить столь остро необходимый для развертывания сетей 5G кэш в обмен на объявленные нецелевыми активы.

В рамках подготовки к сделке оператор собирается передать 10 тысяч башен в дочернюю инфраструктурную компанию Telxius, в которой Telefonica принадлежит 50,1% акций.

Другой владелец Telxius - это инвестиционная компания KKR Group, которая приобрела 40% за $1,27 млрд евро в 2018 году, 9.99% принадлежит компании Pontegadea, купившей их за 378,8 млн евро в 2018 году.

У Telxius в управлении порядка 20 тысяч башен в Европе и Латинской Америке, впрочем, 70% из них приходятся на Испанию и Германию.

Telefonica объявила о намерении продать башенные активы в сентябре 2019 года. В то время у группы было 50 тысяч высотных сооружений, не считая те активы, которыми управляла Telxius. Для поиска покупателя оператор привлек инвестиционный банк Goldman Sachs.

В Telefonica планируют сфокусироваться на основных рынках, выделив в самостоятельные подразделения свои операции в Центральной и Южной Америке.

По материалам: mobileworldlive.com

За ситуацией на рынке купли-продажи башенных активов в России и мире вам поможет следить страничка "Башенная инфраструктура".

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