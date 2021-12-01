Башенные активы: VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома

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Башенные активы: VEON закрыл сделку с Сервис-Телеком по продаже этой компании башенных активов Вымпелкома

01.12.2021, MForum.ru

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VEON сообщает об успешном завершении сделки по продаже антенно-мачтовых сооружений компании ВымпелКом в России ГК "Сервис-Телеком". Это около 15 400 антенно-мачтовых сооружений и 100% акций АО "Национальная Башенная Компания".

 

 

О сделке сообщалось 6 сентября 2021 года, за прошедшее время в ФАС ее одобрили, что и позволяет говорить о ее закрытии.

Александр Торбахов, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Мы возлагаем большие ожидания на наше партнерство с ГК «Сервис-Телеком», которое позволит выстроить нашу совместную работу на совершенно новых принципах. Теперь мы сможем в большей степени сконцентрироваться на предоставлении высококачественных услуг нашим клиентам, продолжая активно развивать сетевую инфраструктуру и улучшать качество связи. И при этом быть уверенными, что башенная инфраструктура, которой мы продолжим пользоваться, находится в надежных руках.

Отдельно хочется отметить, что мы стали первой телеком компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков данного рынка, и сейчас наблюдаем, что нашему примеру следует вся отрасль, готовя похожие сделки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наше решение открыло новую страницу в истории российского телекома».

Николай Бердин, Генеральный директор ГК «Сервис-Телеком»: «Мы исполнили принятые на себя обязательства по закрытию сделки, которая была подписана с нами по результатам открытого тендерного высококонкурентного процесса. Тем самым мы в очередной раз подтвердили финансовые возможности Группы, профессионализм и экспертизу команды, как с точки зрения управления башенным бизнесом, так и в сделках слияния и поглощения.

Этот опыт – объективная оценка наилучшего позиционирования Группы для будущих проектов и сделок подобного масштаба и сложности. В статусе национального лидера среди независимых операторов телекоммуникационной инфраструктуры мы продолжим реализовывать уникальные продукты для решения задач цифровизации экономики и удовлетворения потребностей государства, бизнеса и населения страны».

Сумма сделки составила 70,65 млрд руб. ($957 млн). Эти деньги сейчас хорошо было бы инвестировать в строительство сети 5G, но российское регулирование до сих пор не позволяет отечественным операторам строить такие сети, так как им не предоставлены необходимые для этого частоты и, вдобавок, предлагается ждать появления "отечественного оборудования" 5G, на сегодняшний день серийно не выпускаемого.

Больше информации о башенных активах 

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теги: телеком башенные активы сделки купли-продажи Сервис-Телеком Вымпелком VEON

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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