Башенные активы: Башенные активы МТС станут самостоятельным предприятием

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Башенные активы: Башенные активы МТС станут самостоятельным предприятием

01.10.2021, MForum.ru

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Акционеры МТС решили выделить башенную инфраструктуру МТС в 100% дочернюю компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания". Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по развитию башенной инфраструктуры МТС.

Комментируя это решение, стоит отметить, что выделение компании под башенные активы МТС еще не означает наличие планов ее продажи. Тем не менее, создана теоретическая возможность для этого.

Также решено выделить "существенную часть" сетевой и цифровой инфраструктуры МТС (радиоподсистема, коммутация, транспортная и фиксированная сети, ЦОДы, облачная инфраструктура) в 100% дочернюю компанию МТС – АО «МТС Веб Сервисы» (АО «МВС»), которую возглавит Игорь Егоров, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС.

Для интересующихся дивидендами, МТС приняла решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года размере 21,08 миллиарда рублей или 10,55 рублей на одну обыкновенную именную акцию МТС (21,10 рублей на одну АДР). Реестр закроется 12 октября 2021 года.

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теги: телеком МТС башенные активы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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