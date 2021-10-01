Башенные активы: Башенные активы МТС станут самостоятельным предприятием

MForum.ru
01.10.2021,
Акционеры МТС решили выделить башенную инфраструктуру МТС в 100% дочернюю компанию ООО "Башенная инфраструктурная компания". Ее возглавит Александр Теремецкий, занимающий должность директора по развитию башенной инфраструктуры МТС.
Комментируя это решение, стоит отметить, что выделение компании под башенные активы МТС еще не означает наличие планов ее продажи. Тем не менее, создана теоретическая возможность для этого.
Также решено выделить "существенную часть" сетевой и цифровой инфраструктуры МТС (радиоподсистема, коммутация, транспортная и фиксированная сети, ЦОДы, облачная инфраструктура) в 100% дочернюю компанию МТС – АО «МТС Веб Сервисы» (АО «МВС»), которую возглавит Игорь Егоров, вице-президент по развитию инфраструктуры МТС.
Для интересующихся дивидендами, МТС приняла решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2021 года размере 21,08 миллиарда рублей или 10,55 рублей на одну обыкновенную именную акцию МТС (21,10 рублей на одну АДР). Реестр закроется 12 октября 2021 года.
Подробнее о теме "башенные активы"
--
теги: телеком МТС башенные активы
--
Публикации по теме:
07.07. [Новости компаний] Финтех: Билайн и Альфа-Банк стали еще ближе / MForum.ru
07.07. [Новости компаний] Тренды: В Индонезии растет спрос на услуги инфраструктурной башенной компании / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Башенные активы: Telefonica готовит к продаже башенные активы в Германии / MForum.ru
16.12. [Краткие новости] Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: POCO C31 представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Fairphone 4 представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos zero6 с дисплеем 240 Гц представлен официально / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M52 с Super AMOLED Plus дисплеем представлен официально / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi – тонкий смартфон c интересным дизайном / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 9 и 9 Pro на HarmonyOS представлены официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5 представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18X – субфлагман на Snapdragon 870 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Meizu 18S и 18S Pro на Snapdragon 888+ представлены официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia G50 представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A16 представлен официально для рынка Индии / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11 Lite NE основан на Snapdragon 778G / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 11T и 11Т Pro представлены официально / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны семейства iPhone 13 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: iPad mini 6 представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru