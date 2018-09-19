Телеком: Новый руководитель Vodafone Group планирует заработать $12 млрд евро от продажи башен

19.09.2018, MForum.ru

Nick Read, CEO Vodafone Group, который возглавит Vodafone в октябре 2018 года, подтвердил свои намерения продать башенные активы компании, чтобы сократить задолженность группы, которая сейчас составляет 31 млрд евро.

Компании Vodafone принадлежит 110 тысяч башен в Европе, из которых оператор непосредственно контролирует 55 тысяч. Стоимость этого актива составляет порядка 12 млрд евро. Источник: mobileworldlive.com.

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теги: Vodafone вышки связи башни связи стратегия

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