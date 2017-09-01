Башни связи: В России будет расти спрос на площадки для размещения оборудования сотовой связи, но продать вышки операторам будет сложно

01.09.2017, MForum.ru

Россия доросла до шестого в мире по численности башен связи ("высотных сооружений" для размещения базовых станций сетей мобильной связи) с показателем около 68 тысяч на 1 июля 2017 года, подсчитали в компании AC&M. Это столбы, мачты и башни, парк которых ежегодно увеличивается на 1% у операторов мобильной связи, на 13% у независимых инфраструктурных компаний, а в целом - примерно на 4% (2,6 тыс в год).

В России на долю независимых инфраструктурных компаний приходится лишь 11% конструкций. Крупные сделки по продаже вышек оказались пока что невозможными - сторонам не удалось договориться о справедливой цене актива. Тем не менее, для независимых игроков есть возможность роста и они будут расти, как за счет поглощения мелких владельцев, так и за счет собственного строительства.

Предстоящее сгущение сети в рамках освоения технологии 5G потребует обустройства площадок на уровне уличного фонарного столба, другой уличной мебели, рекламных конструкций - после 2022 года ожидается массовый спрос операторво на такие площадки.

Полный текст отчета AC&M, .pdf

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