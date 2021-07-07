Тренды: В Индонезии растет спрос на услуги инфраструктурной башенной компании

07.07.2021, MForum.ru

Как сообщает MobileWorldLive со ссылкой на Bloomberg, акционеры (Saratoga Investama Sedaya, 34%, и Provident Capital Indonesia, 22%), которым принадлежит более половины индонезийского инфраструктурного оператора Tower Bersama, обратились к банкам с просьбой подготовить предложения на покупку их доли, поскольку в стране растет спрос на совместное использование башенной инфраструктуры.

Сейчас суммарная доля этих компаний оценивается в $3 млрд, а всей компании - $5,3 млрд.

Компания Tower Bersama управляет 16 400 башнями. Операторы Индонезии дано продали инфраструктурным операторам большинство своих вышек, чтобы привлечь капитал для снижения долга и для того, чтобы было что инвестировать в развитие 5G.

В частности, Indosat Ooredoo продала более 4200 вышек дочерней компании Digital Colony EdgePoint Indonesia в марте 2021 за $750 млн. Компания Telkomsel договорилась о продаже 6050 вышек за $950 млн в октябре 2020 года. XL Axiata продала башенные активы местным компаниям Protelindo и Centratama Menara Indonesia в начале 2020 года.

В ближайшее время, как ожидается, коэффициент совместного использования башен (tenancy ratio) вырастет, отражая рост спроса на башенные позиции со стороны операторов.

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