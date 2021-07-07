Тренды: В Индонезии растет спрос на услуги инфраструктурной башенной компании

MForum.ru
07.07.2021,
Как сообщает MobileWorldLive со ссылкой на Bloomberg, акционеры (Saratoga Investama Sedaya, 34%, и Provident Capital Indonesia, 22%), которым принадлежит более половины индонезийского инфраструктурного оператора Tower Bersama, обратились к банкам с просьбой подготовить предложения на покупку их доли, поскольку в стране растет спрос на совместное использование башенной инфраструктуры.
Сейчас суммарная доля этих компаний оценивается в $3 млрд, а всей компании - $5,3 млрд.
Компания Tower Bersama управляет 16 400 башнями. Операторы Индонезии дано продали инфраструктурным операторам большинство своих вышек, чтобы привлечь капитал для снижения долга и для того, чтобы было что инвестировать в развитие 5G.
В частности, Indosat Ooredoo продала более 4200 вышек дочерней компании Digital Colony EdgePoint Indonesia в марте 2021 за $750 млн. Компания Telkomsel договорилась о продаже 6050 вышек за $950 млн в октябре 2020 года. XL Axiata продала башенные активы местным компаниям Protelindo и Centratama Menara Indonesia в начале 2020 года.
В ближайшее время, как ожидается, коэффициент совместного использования башен (tenancy ratio) вырастет, отражая рост спроса на башенные позиции со стороны операторов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком Индонезия башенные активы пассивная инфраструктура тренды башенные компании
Публикации по теме:
26.04. [Новости компаний] Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Башенные активы: Telefonica готовит к продаже башенные активы в Германии / MForum.ru
16.12. [Краткие новости] Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд / MForum.ru
08.12. [Новости компаний] Башенная инфраструктура / MForum.ru
19.09. [Новости компаний] Телеком: Новый руководитель Vodafone Group планирует заработать $12 млрд евро от продажи башен / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11 со Snapdragon 865 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F22 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A03s замечен в Geekbench / MForum.ru
06.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 3 будет доступнее / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8i замечен на сайте производителя / MForum.ru
05.07. [Новинки] Слухи: Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2 и Galaxy Watch 4 представят 11 августа / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Realme C21Y представлен официально / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Подтверждено использование Snapdragon 888+ в Honor Magic 3 / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t Pro+ на базе Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru