MForum.ru
16.12.2019,
Оператор Reliance продал свою башенную инфраструктуру за $3.5 млрд
Схема "сегодня получаем много денег, а затем начинаем их возвращать в виде арендной платы" продолжается пользоваться спросом на мировом рынке.
Индийская компания Reliance Industries заключила обязывающий договор на продажу башенных активов своего мобильного бизнеса Reliance Jio компании Brookfield Infrastructure Partners за INR252 млрд ($3.5 млрд).
Башенный бизнес был выделен в структуру Reliance Jio Infratel, которой принадлежит около 130 тысяч вышек, мачт и других опорных сооружений для размещения сайтов сотовой связи. Планируется, что эта инфраструктура будет расширена еще на 45 тысяч сооружений.
Также стороны договорились о том, что Reliance Jio выступит якорным арендатором башенной инфраструктуры (anchor tenant) в рамках 30-летнего договора.
Сделку еще должны утвердить регуляторы Индии, но вряд ли они станут выступать против ее утверждения. Источник: mobileworldlive.com
Еще одно подтверждение тренда, на этот раз с развивающегося рынка. Возможно это подтолкнет стороны в России, которые вот уже не первый год целятся на башенные активы МегаФона и ВымпелКом.
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теги: сотовые башни башенная инфраструктура тренды башенные активы Индия
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