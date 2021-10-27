Башенная инфраструктура: МегаФон передает контроль над башенными активами независимому оператору

27.10.2021, MForum.ru

1. Первая башенная компания (ПБК) объединила активы с башенной компанией Вертикаль (17 тыс башен и опорных конструкций + 5 тыс = 22 тыс).

2. МегаФон продал доли в объединенной ПБК. За оператором сохранится 25% ПБК. Кроме того, заключено долгосрочное соглашение об аренде у ПБК инфраструктуры. В рамках сделки цена ПБК получилась на уровне 94,5 млрд.

3. Новым контролирующим акционером ПБК с долей в 66% стала Kismet Capital Group (Таврина).

4. Начинается самый интересный этап - чтобы башенный бизнес стал интересным, необходимо чтобы консолидация продолжилась. ПБК, "Русские башни", "Башенная инфраструктурная компания" и "Сервис-Телекома" это явное излишество для российского рынка. В ближайшие годы "должен остаться один", как в "Горце". Впрочем, я бы предпочел, если бы на рынке сохранилась дуополия инфраструктурных операторов.

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Пресс-релиз МегаФон

МегаФон и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры.

Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» - 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора «Вертикаль» - более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тыс. башен.

В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. В результате сделки МегаФон получит долю 25% в объединенной компании. Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.

Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом.

Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. Структура объединенной компании предполагает, что ни МегаФон, ни другой телеком-оператор не сможет получить контроль в компании или большинство в Совете директоров. От МегаФона в совет директоров войдет 2 представителя. В компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании.

«Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента Вертикали и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», - говорит Председатель Совета Директоров МегаФона Иван Стрешинский.

«Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«С момента нашей инвестиции в компанию «Вертикаль» мы были нацелены на расширение нашего присутствия на рынке пассивной телеком-инфраструктуры, поэтому объединение активов Вертикали и ПБК – для нас логичный первый шаг. Объединенная компания - ведущий независимый оператор на российском рынке и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», - подчеркнул основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

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