Башенная инфраструктура: МегаФон передает контроль над башенными активами независимому оператору

MForum.ru

Башенная инфраструктура: МегаФон передает контроль над башенными активами независимому оператору

27.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

1. Первая башенная компания (ПБК) объединила активы с башенной компанией Вертикаль (17 тыс башен и опорных конструкций + 5 тыс = 22 тыс).

2. МегаФон продал доли в объединенной ПБК. За оператором сохранится 25% ПБК. Кроме того, заключено долгосрочное соглашение об аренде у ПБК инфраструктуры. В рамках сделки цена ПБК получилась на уровне 94,5 млрд.

3. Новым контролирующим акционером ПБК с долей в 66% стала Kismet Capital Group (Таврина).

4. Начинается самый интересный этап - чтобы башенный бизнес стал интересным, необходимо чтобы консолидация продолжилась. ПБК, "Русские башни", "Башенная инфраструктурная компания" и "Сервис-Телекома" это явное излишество для российского рынка. В ближайшие годы "должен остаться один", как в "Горце". Впрочем, я бы предпочел, если бы на рынке сохранилась дуополия инфраструктурных операторов.

 

 

--

Пресс-релиз МегаФон

МегаФон и Kismet Capital Group договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры.

Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» - 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора «Вертикаль» - более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тыс. башен.

В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. В результате сделки МегаФон получит долю 25% в объединенной компании. Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.

Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка. По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом.

Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. Структура объединенной компании предполагает, что ни МегаФон, ни другой телеком-оператор не сможет получить контроль в компании или большинство в Совете директоров. От МегаФона в совет директоров войдет 2 представителя. В компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании.

«Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента Вертикали и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», - говорит Председатель Совета Директоров МегаФона Иван Стрешинский.

«Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«С момента нашей инвестиции в компанию «Вертикаль» мы были нацелены на расширение нашего присутствия на рынке пассивной телеком-инфраструктуры, поэтому объединение активов Вертикали и ПБК – для нас логичный первый шаг. Объединенная компания - ведущий независимый оператор на российском рынке и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», - подчеркнул основатель Kismet Capital Group Иван Таврин.

--

теги: телеком башенная инфраструктура инфраструктурные операторы МегаФон Первая башенная компания Kismet Вертикаль

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

06.09. [Новости компаний] Башенная инфраструктура: VEON объявил о продаже своих башенных активов в России компании Сервис-Телеком / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] Башенная инфраструктура: Иван Таврин хочет башни не только МегаФона, но и Вымпелкома / MForum.ru

16.08. [Новости компаний] Башенная инфраструктура: На башенном рынке началась консолидация / MForum.ru

09.03. [Новости компаний] Башенная инфраструктура: В МТС задумались о выводе башенного бизнеса в отдельную компанию / MForum.ru

26.04. [Новости компаний] Господдержка: В FCC решили создать фонд в $9 млрд для развертывания 5G в сельской местности / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

25.10.2021 14:53 qwert8 Тема: Подскажите, пожалуйста, что означает эта иконка
24.10.2021 22:47 ntoolsua Тема: Samsung A52 отказ гарантии!! Помогите плиз!!!
Обращайтесь в общество защиты покупателей.
23.10.2021 23:14 OnePrg Тема: Prestigio 3530 DUO не могу зайти в безопасный режим
Нажимаю кнопку выключения, нажимаю и держу на экране меню "Выключить", появляется сообщение "Телефон будет перезагружен в безопасный режим", нажимаю Ок, он перезагружается в обычный режим.
23.10.2021 10:35 Gugi1504 Тема: Как найти и загрузить первоначальную резервную копию ?
Добрый день! В общем произошла такая история, мне потребовалось сбросить телефон Самсунг М31 до заводских настроек, но прежде я сделал резервную копию всего содержимого телефона. Когда стал загружать ...
20.10.2021 23:43 larkaz1988 Тема: Samsung SM-T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE
Подскажите пожалуйста, как на этой модели Самсунг можно использовать ZOOM конференцию? Благодарю. Playmarket отказывается устанавливать приложение.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: