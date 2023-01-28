5G: Развитие 5G в США - фокусировка на средних частотах и рост доли малых сот

MForum.ru

5G: Развитие 5G в США - фокусировка на средних частотах и рост доли малых сот

28.01.2023, MForum.ru

По данным башенной компании Crown Castle, которая располагает в США примерно 40 тысячами вышек, радиооборудование 5G, работающее в средних полосах частот, установлено примерно на половине вышек. (В США действуют также другие операторы башенной инфраструктуры, крупнейшие из них - SBA Communications и American Tower).

 

 

Башенная инфраструктура Crown Castle расположена практически по всей территории США, но концентрируется в основном в городах и пригородах, а не в сельских районах. На вышках стоит оборудование компаний Verizon, AT&T и T-Mobile. В основном, оно работает в таких частотных диапазонах, как 2.5 ГГц и 3,45 ГГц. Сети 5G в средних частотных диапазонах в США активно развертывались в 2021-2022 году.

 

Чего удалось достичь американским операторам в плане 5G?

T-Mobile обеспечивает покрытие 5G с использованием среднеполосных диапазонов частот на территориях, где проживает около 260 млн человек и рассчитывает увеличить охват до 300 млн к концу 2023 года. У Verizon охват среднечастотных сетей 5G меньше - около 200 млн человек, есть планы наращивания охвата до 250 млн человек на конец 2024 года.

Неплохой результат предпринятых усилий и инвестиций, но уже в 2024 году операторы намерены снизить инвестиции в развертывание 5G.

Причина проста, если в городе сравнительно небольшими инвестициями можно охватить сравнительно большое число людей, что означает хорошее отношение инвестиций к охвату, то по мере удаления от городов, это соотношение стремительно ухудшается. Например, если в каком-то населенном пункте живет 20 человек или 500 человек, то в обоих случаях для их обслуживания достаточно одной базовой станции, но одно дело тратить $100.000 на ее развертывание ради 500 человек ($200 на человека), а другое - ради 20 ($5000 на человека). Во втором случае вернуть инвестиции может оказаться сложно.

Как правило, в условиях США, для того чтобы нарастить охват с 200 млн человек до 300 млн, требуется обеспечить покрытие на в 5 раз большей территории, чем территория, где проживают 200 млн человек. Соответственно и инвестиций требуется намного больше.

 

Как решать проблему высокой стоимости?

Одно из решений - активное использование малых сот. Одни затраты нужны, чтобы построить вышку высотой 60 м, другое дело - создать малую соту на фасаде здания или "фонарном столбе". В Crown Castle планируют соорудить порядка 10 тысяч площадок с малыми сотами в 2023 году, вдвое больше, чем было построено в 2022 году.

По оценкам CTIA, в США сейчас развернуто порядка 419 тысяч сотовых сайтов, как макро-, так и других. Ассоциация прогнозирует рост их количества практически вдвое, до более, чем 800 тысяч к 2026 году, но это, возможно, излишне оптимистичный прогноз.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: тренды 5G США развитие сетей малые соты пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

24.01. [Новости компаний] 5G: В московском метро запустят немножко 5G в этом году / MForum.ru

17.01. [Новости компаний] 5G: Германия обеспечила покрытием 5G 100 Мбит/с абонентам почти все домохозяйства страны / MForum.ru

01.01. [Новости компаний] 5G: 8 из 10 новых смартфонов - аппараты с 5G. В Китае / MForum.ru

28.12. [Новости компаний] 5G: В Китае число городов с гигабитным 5G и гигабитными ВОЛС достигло 110 / MForum.ru

28.12. [Новости компаний] Российское телеком-оборудование: Каким будет переход на отечественное телеком оборудование / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 15:52 ABloud Тема: Биометрические системы (30.08.2019)
[IT. Биометрия. МТС. VisionLabs. LUNA] Проект МТС и VisionLabs по биометрии признан лучшим проектом года в телекоме 27 января 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: ...
Вчера 13:49 ABloud Тема: ESG. Устойчивое развитие (18.07.2021)
[EGS. Рейтинги. МТС] РСПП присвоил МТС высший ESG-индекс открытости 27 января 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по ...
26.01.2023 13:51 ABloud Тема: Умный дом (23.10.2021)
[Умный дом. Московский регион. МТС] МТС оцифрует в Москве жилой комплекс «Клубный город на реке Primavera» 26 января 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
26.01.2023 09:49 ABloud Тема: Мобильная коммерция (17.03.2011)
[Мобильная коммерция. Покупки и продажи компаний. МегаФон] МегаФон усиливает направление мобильной коммерции 26 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон завершил сделку по покупке ...
25.01.2023 19:27 ABloud Тема: С.Петербург. Санкт-Петербург (04.12.2007)
[Развитие сетей. Санкт-Петербург. МегаФон] МегаФон в 1,5 раза улучшил основные параметры сети в Петербурге 25 января 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum. МегаФон завершил новый этап модернизации ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.01. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V40 появился на живых фото / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлены бюджетные смартфоны о Moto G23, Moto G13 и Moto E13 / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G53 на чипсете Snapdragon 480+ / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G73 с поддержкой 5G, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 11R анонсируют 7 февраля / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 12i с Helio G85 и 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Moto G13 и G23, а также E13 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Международная версия Moto G53 готовится к релизу / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo Y55s 5G / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Рендеры показали дизайн Samsung Galaxy A24 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G – Dimensity 700, 50 Мп камера и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 2023 представлен официально / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились данные о спецификациях OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C12 с Android 12 Go Edition и 6.3-дюймовым экраном / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Глобальная версия Find N2 Flip замена в Geekbench / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 7 5G появится в Индии 16 февраля / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Asus 8 и 8 Flip обновят до Android 13 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Параметры дисплея Oppo Find X6 стали известны до анонса / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto G53 и Moto G73 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: