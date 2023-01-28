5G: Развитие 5G в США - фокусировка на средних частотах и рост доли малых сот

MForum.ru
28.01.2023,
По данным башенной компании Crown Castle, которая располагает в США примерно 40 тысячами вышек, радиооборудование 5G, работающее в средних полосах частот, установлено примерно на половине вышек. (В США действуют также другие операторы башенной инфраструктуры, крупнейшие из них - SBA Communications и American Tower).
Башенная инфраструктура Crown Castle расположена практически по всей территории США, но концентрируется в основном в городах и пригородах, а не в сельских районах. На вышках стоит оборудование компаний Verizon, AT&T и T-Mobile. В основном, оно работает в таких частотных диапазонах, как 2.5 ГГц и 3,45 ГГц. Сети 5G в средних частотных диапазонах в США активно развертывались в 2021-2022 году.
Чего удалось достичь американским операторам в плане 5G?
T-Mobile обеспечивает покрытие 5G с использованием среднеполосных диапазонов частот на территориях, где проживает около 260 млн человек и рассчитывает увеличить охват до 300 млн к концу 2023 года. У Verizon охват среднечастотных сетей 5G меньше - около 200 млн человек, есть планы наращивания охвата до 250 млн человек на конец 2024 года.
Неплохой результат предпринятых усилий и инвестиций, но уже в 2024 году операторы намерены снизить инвестиции в развертывание 5G.
Причина проста, если в городе сравнительно небольшими инвестициями можно охватить сравнительно большое число людей, что означает хорошее отношение инвестиций к охвату, то по мере удаления от городов, это соотношение стремительно ухудшается. Например, если в каком-то населенном пункте живет 20 человек или 500 человек, то в обоих случаях для их обслуживания достаточно одной базовой станции, но одно дело тратить $100.000 на ее развертывание ради 500 человек ($200 на человека), а другое - ради 20 ($5000 на человека). Во втором случае вернуть инвестиции может оказаться сложно.
Как правило, в условиях США, для того чтобы нарастить охват с 200 млн человек до 300 млн, требуется обеспечить покрытие на в 5 раз большей территории, чем территория, где проживают 200 млн человек. Соответственно и инвестиций требуется намного больше.
Как решать проблему высокой стоимости?
Одно из решений - активное использование малых сот. Одни затраты нужны, чтобы построить вышку высотой 60 м, другое дело - создать малую соту на фасаде здания или "фонарном столбе". В Crown Castle планируют соорудить порядка 10 тысяч площадок с малыми сотами в 2023 году, вдвое больше, чем было построено в 2022 году.
По оценкам CTIA, в США сейчас развернуто порядка 419 тысяч сотовых сайтов, как макро-, так и других. Ассоциация прогнозирует рост их количества практически вдвое, до более, чем 800 тысяч к 2026 году, но это, возможно, излишне оптимистичный прогноз.
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теги: тренды 5G США развитие сетей малые соты пятое поколение
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