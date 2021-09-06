Башенная инфраструктура: VEON объявил о продаже своих башенных активов в России компании Сервис-Телеком

MForum.ru
06.09.2021,
VEON объявил о достижении соглашения с ГК "Сервис-Телеком" о продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России. Эта сделка (хотя бы на время) превратила "Сервис-Телеком" в крупнейшего независимого оператора пассивной инфраструктуры в России. В пресс-релизе "Сервис-Телеком" называют "действующим партнером" ПАО "ВымпелКом".
В рамках сделки к "Сервис-Телеком" перейдут 100% акций АО "Национальная Башенная Компания" и около 15 400 антенно-мачтовых сооружений, что на время оставит далеко позади "Русские башни" и "Вертикаль".
Сумма сделки составит 70,65 млрд руб. на бездолговой основе, с учетом отложенных платежей. Мультипликатор EV/EBITDA достигнет 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA АО «Национальная башенная компания» после закрытия сделки.
В соответствии с условиями сделки ПАО «ВымпелКом» и ГК «Сервис-Телеком» заключат долгосрочное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на период 8 лет. Документ предусматривает возможность многократных продлений на дополнительные 8 лет по усмотрению ПАО «ВымпелКом», а также обязательство ПАО «ВымпелКом» по заказу строительства дополнительных 5 000 объектов башенной инфраструктуры по модели «build-to-suit» до 2029 года включительно.
Сделка обеспечивает долгосрочное стратегическое партнерство между ПАО «ВымпелКом» и ГК «Сервис-Телеком» для осуществления инвестиций в развертывание и модернизацию сети и распределения выгод от потенциальной будущей консолидации рынка башенной инфраструктуры в России.
Каан Терзиоглу, CEO VEON:
«Эта сделка — важный шаг вперед по росту стоимости инфраструктурного портфеля VEON для наших акционеров. Вступая в долгосрочное партнерство с сильным и опытным партнером в России, Билайн сохранит операционную и финансовую гибкость и одновременно сможет предоставить клиентам услуги связи самого высокого уровня на базе одной из крупнейших и наиболее технологически продвинутых мобильных сетей в стране. Кроме того, сделка позволит снизить долговую нагрузку VEON, а также увеличить инвестиции в качество сети и новые цифровые проекты, сохраняя при этом еще большую финансовую гибкость».
Александр Торбахов, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:
«Мы с большим энтузиазмом смотрим на перспективы долгосрочного сотрудничества с ГК «Сервис-Телеком и преимущества сделки для акционеров ПАО «ВымпелКом». В результате сделки наше партнерство с ГК «Сервис-Телеком» выйдет на абсолютно новый, федеральный уровень взаимодействия, что позволит улучшить сроки и эффективность развития радиосети ПАО «ВымпелКом» на национальном уровне. Мы также рассчитываем, что независимый игрок такого масштаба сможет в целом благотворно повлиять на весь российский рынок башенной инфраструктуры».
Николай Бердин, Генеральный директор ГК «Сервис-Телеком»:
«Соглашение, достигнутое с VEON ldt., является стратегически важным достижением для Сервис-Телекома на пути к национальному лидерству на рынке независимых операторов телеком инфраструктуры. Продолжая тесное сотрудничество с ПАО «ВымпелКом» в качестве нашего партнера, мы рассчитываем обеспечить устойчивый долгосрочный рост в России и СНГ, создавая основу для цифровой экономики и помогая расширять возможности сотовой связи и мобильного интернета для людей».
Сделка требует согласования со стороны ФАС. Ожидается, что ее закрытие состоится в четвертом квартале 2021 года.
Что же, теперь на рынке башенной инфраструктуры события должны ускориться. Здесь, как и во многих других ситуациях, лидеру намного проще получать интересные контракты и предложения. Это должно активизировать других участников рынка - самое время закрывать сделку по покупке "Первой башенной компании".
Почему VEON сделал выбор в пользу "Сервис-Телекома". Думаю, что дело здесь далеко не в деньгах, не в том, что "Сервис-Телеком" сделал более выгодное предложение. Скорее всего, в VEON посчитали, что это самый надежный вариант в плане дальнейшего соблюдения сторонами договоренностей. С этим вряд ли можно спорить - если бы компания ушла, например, структурам Таврина, то риск для ВымпелКома, возможно, был бы большим.
С другой стороны, немного жаль, что события развернулись таким вот образом. Теперь снизился шанс того, что в России будет создан действительно крупный инфраструктурный оператор, объединивший активы сразу двух операторов сотовой связи. А значит вновь сохранится активная конкуренция и дублирование инфраструктуры - первое хорошо, второе - не очень.
Интересно, как поступят в VEON с полученными средствами. С одной стороны, их было бы неплохо вложить в развитие инфраструктуры 4G/5G в России. С другой стороны, у VEON есть и другие варианты их использования, например, сокращение долга компании. В любом случае у компании открываются возможности для маневра, что всегда здорово.
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теги: сделки ВымпелКом Билайн VEON Сервис-телеком башенная инфраструктура телеком
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