Башенная инфраструктура: На башенном рынке началась консолидация

MForum.ru
16.08.2021,
Компания Сервис-телеком приобрела компанию Нева телеком, располагающую примерно 250 объектами на северо-западе России, сообщают Ведомости. Сумма сделки не раскрывается ее сторонами, но наблюдатели оценивают ее примерно в 750-1000 млн руб. Нева телеком будет строить для Сервис-телекома антенно-мачтовые сооружения, примерно до 100 в год.
Нева телеком хорошо ложится в структуру активов Сервис-телекома. У компаний схожий tenancy ratio - 1,7-1,8 оператора на объект. У Сервис-телекома на Северо-Западе хорошие позиции, компания еще в 2017 году приобрела "Линк Девелопмент", а теперь, после покупки "Нева телеком" дополнительно усилилась. По числу башенных позиций Сервис-телеком претендует на абсолютное лидерство в регионе.
Сервис-телеком по оценкам AC&M - третья по масштабам бизнеса компания башенного рынка России примерно с 2.5 тыс объектов. Это прибыльный бизнес.
В России ожидается рост спроса на башенные сооружения в связи с приближающимся запуском сетей 5G, что, как некоторые считают, требует уплотнения сетей.
Спрос на провайдеров башенной инфраструктуры в мире растет, что отражает уверенность в хороших перспективах бизнеса этих компаний. Это может стимулировать продажи инфраструктуры ее основными на сегодня владельцами - операторами сотовой связи, в частности, на российском рынке некоторые прогнозируют продажу пассивной инфраструктуры Вымпелком компании Русские башни и пассивной инфраструктуры МегаФон компании Вертикаль. Можно предположить, что это было одним из факторов, которые стимулировали компанию Сервис-Телеком к наращиванию своих активов путем покупки компании Нева Телеком.
теги: пассивная инфраструктура башенная инфраструктура башенные компании башенный рынок покупка активов Сервис-Телеком Нева телеком
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