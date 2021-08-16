Башенная инфраструктура: На башенном рынке началась консолидация

16.08.2021, MForum.ru

Компания Сервис-телеком приобрела компанию Нева телеком, располагающую примерно 250 объектами на северо-западе России, сообщают Ведомости. Сумма сделки не раскрывается ее сторонами, но наблюдатели оценивают ее примерно в 750-1000 млн руб. Нева телеком будет строить для Сервис-телекома антенно-мачтовые сооружения, примерно до 100 в год.

Нева телеком хорошо ложится в структуру активов Сервис-телекома. У компаний схожий tenancy ratio - 1,7-1,8 оператора на объект. У Сервис-телекома на Северо-Западе хорошие позиции, компания еще в 2017 году приобрела "Линк Девелопмент", а теперь, после покупки "Нева телеком" дополнительно усилилась. По числу башенных позиций Сервис-телеком претендует на абсолютное лидерство в регионе.

Сервис-телеком по оценкам AC&M - третья по масштабам бизнеса компания башенного рынка России примерно с 2.5 тыс объектов. Это прибыльный бизнес.

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В России ожидается рост спроса на башенные сооружения в связи с приближающимся запуском сетей 5G, что, как некоторые считают, требует уплотнения сетей.

Спрос на провайдеров башенной инфраструктуры в мире растет, что отражает уверенность в хороших перспективах бизнеса этих компаний. Это может стимулировать продажи инфраструктуры ее основными на сегодня владельцами - операторами сотовой связи, в частности, на российском рынке некоторые прогнозируют продажу пассивной инфраструктуры Вымпелком компании Русские башни и пассивной инфраструктуры МегаФон компании Вертикаль. Можно предположить, что это было одним из факторов, которые стимулировали компанию Сервис-Телеком к наращиванию своих активов путем покупки компании Нева Телеком.

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